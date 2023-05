Lecce-Spezia, per i giallorossi secondo match point da non sprecare. Le probabili formazioni

Questa volta è assolutamente vietato sbagliare!!! Ancora poche ore e i giallorossi di mister Marco Baroni scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, nella sfida che li vedrà opposti allo Spezia.

Contro la compagine ligure la formazione giallorossa dovrà ottenere l’intera posta in palio, senza se e senza ma. Una vittoria significherebbe mettere in cassaforte un importante pezzo di Serie A, dopo aver fallito la prima occasione utile due settimane fa con il Verona, sconfitto ieri pomeriggio dall’Atalanta, dopo essere passato in vantaggio.

Qui Lecce

Baroni, in occasione della partita contro la compagine dell’amico Semplici, si veder costretto a fare a meno di capitan Hjulmand, convocato sì, ma impossibilitato a scendere in campo, nonostante nella consueta conferenza stampa pre-gara il tecnico ha lasciato qualche speranza, con lui non ci sarà Banda squalificato. Confermata la linea difensiva, a centrocampo, Blin sarà in cabina di regia, con il ritorno dall’inizio di Gonzalez e la conferma di Oudin; in attacco, infine, scontato l’impiego di Di Francesco, Ceesay è favorito su Colombo nel ruolo di prima punta.

Qui Spezia

Tra i liguri, invece, vittoriosi la settimana scorsa con il Milan, linea di difesa a tre; in mediana Zurkowski, dovrebbe partire dal primo minuto, ma pesa l’assenza di Amian sulla fascia destra, che potrebbe essere sostituito da Gyasi. L’attacco, infine, sarà guidato da Nzola – pupillo del Direttore Sportivo giallorosso Stefano Trinchera – e fresco di rinnovo.

Probabili formazioni

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Blin, Oudin; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. All. Baroni.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Wisniewski, Ampadu, Nikolaou; Gyasi, Zurkowski, Bourabia, Ekdal, Reca; Shomurodov, Nzola. All. Semplici.