Contro il Frosinone Lecce chiamato alla vittoria, le probabili formazioni

Dopo la sconfitta con quattro gol incassati a opera dell’Inter, ancora poche ore e i giallorossi scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Benito Stirpe”, nella sfida che li vedrà opposti al Frosinone.

Quello di oggi è il primo di un trittico di incontro che vedrà la compagine salentina giocare con formazioni dello stesso spessore tecnico, in lotta anch’esse per conquistare la salvezza.

Qui Frosinone

L’ex Eusebio Di Francesco potrebbe tornare all’antico lasciando da parte il 3-5-2 visto all’opera con la Juventus. I principali dubbi per l’allenatore abruzzese riguardano la porta, con Cerofolini in vantaggio su Turati. A centrocampo Barrenechea potrebbe lasciare spazio a Gelli, mentre in attacco Cheddira sembra favorito su Kaio Jorge.

Qui Lecce

In casa salentina mister Roberto D’Aversa potrà contare su tutti gli uomini a sua disposizione. In difesa tornerà Pongracic; in mediana dovrebbe essere confermato Kaba con il ritorno di Oudin dall’inizio, mentre, in attacco, infine, potrebbero tornare dal primo minuto Krstovic e Banda.

Le probabili formazioni

FROSINONE (4-3-3): Cerofolini; Zortea, Romagnoli, Okoli, Valeri; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Cheddira, Harroui.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Kaba, Ramadani, Oudin; Almqvist, Krstovic, Banda.

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata

Calcio d’inizio alle 15.00. diretta su Dazn