Amaro in bocca in casa Lecce dopo la sfida con il Monza, i commenti del post gara

Inutile girarci intorno, la delusione al termine della partita, per quel che poteva essere e non è stato, è tanta. I giallorossi a trenta secondi dalla fine, hanno visto la salvezza a un passo, ma un fallo di mani in area di Venuti, ha regalato un penalty ai brianzoli realizzato dall’ex Pessina.

Adesso bisognerà ancora soffrire e cercare, già da domenica con il Cagliari, di fare quei punti utili a conquistare il traguardo finale.

“Il Monza è una squadra che difende in maniera diversa da noi e continuare a muoverli nella mia idea serviva a trovare gli spazi, ma la gara di oggi è stata tosta e anche loro sono stati bene in campo. L’idea c’era, ma nella costruzione nessuno dei due ha creato spazi agli altri”, ha affermato mister Gotti al termine.

“Non ho ancora visto i ragazzi, ho detto poco fa che cercando di vedere la partita dall’alto il risultato è corretto, il paradosso che aver fatto gol al 92mo e aver assaporato la salvezza fa rimanere con l’ammaro in bocca.

Ripeto, le squadre hanno lasciato poco spazio, ma a me è piaciuto la volontà dei calciatori di correre molto senza palla.

Posso dire che Krstovic vive molto per il gol, a inizio campionato ha segnato molto, poi non è riuscito ad avere continuità, ma le prestazioni ci sono state anche quando non ha segnato.

Oggi siamo stati meno pericolosi, ma al Monza abbiamo concesso pochissimo.

L’epilogo della sfida lascia l’amaro in bocca, ma il bicchiere è mezzo pieno e il punto di oggi è importante.

Non so quale sia la quota salvezza, ci sono tanti risultati anonimi e dovrei avere qualità divinatorie, l’importante è pensare a noi stessi”.

È stata poi la volta del tecnico degli ospiti Raffaele Palladino: “Come allenatore mi fa piacere sentire dire che la squadra ha mentalità e atteggiamento, nonostante la buona posizione di classifica. I ragazzi fino alla fine hanno giocato. Faccio i complimenti al Lecce, è stata una partita tosta, abbiamo preso gol su una seconda palla e poi siamo stati in grado di pareggiare, su un campo difficile e con uno splendido pubblico dove è difficile fare punti.

Siamo partiti con il 4-2-3-1 per creare superiorità in mezzo al campo, poi, in fase di non possesso siamo andati uomo contro uomo, cercando di aggredire e togliere le linee di passaggio.

Pessina ha libertà di muoversi su tutto il fronte d’attacco, ma l’importante è trovare lo spazio giusto.

Le scelte le faccio in base a ciò che vedo negli allenamenti in settimana, oggi tutti hanno risposto bene.

Il Lecce ha fatto un grande percorso quest’anno e con l’arrivo di Gotti ha trovato continuità, ha un’ottima posizione di classifica. Lavora bene, è una società sana e seria, con un pubblico fantastico”.

Ultimo a parlare il centrocampista marocchino Rafia: “Dopo il gol eravamo contenti, la prestazione di squadra c’è stata e dà continuità.

Il mister ha visto che potevo giocare in mediana, personalmente non ci credevo tanto, ma mi ha trasmesso tanta serenità.

Pensiamo già alla prossima che sarà difficile contro il Cagliari.

Il calcio è così, il rigore c’era e loro hanno segnato, prendiamo il punto, andiamo avanti perché sappiamo che la strada è quella giusta”.

La ripresa della preparazione è prevista per la mattinata di martedì presso l’Acaya Golf Resort.