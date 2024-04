Contro il Monza giallorossi alla ricerca di un pezzo di salvezza. Le probabili formazioni

Dopo la prestazione perfetta di domenica scorsa contro il Sassuolo, ancora poche ore e i giallorossi scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare” nella sfida che li vedrà opposti al Monza.

Contro la compagine brianzola, capitan Blin e compagni cercheranno di conquistare l’intera posta in palio, allo scopo di raggiungere i 38 punti in classifica e ipotecare la salvezza.

Qui Lecce

In occasione della gara con gli uomini di Raffaele Palladino, mister Luca Gotti si vede costretto a fare a meno ancora di Ramadani, alle prese con i postumi di un ascesso alla gola, ma recupera Almqvist che ha scontato il turno di squalifica, anche se sarà difficile vederlo in campo dall’inizio. Si va, quindi, verso la conferma dell’undici visto in Emilia-Romagna.

Qui Monza

Per quel che riguarda la formazione biancorossa, il tecnico recupera Akpa-Akpro anche se si accomoderà in panchina, così come l’ex giallorosso Colombo; ritorna dall’inizio anche capitan Pessina, mentre, l’unica punto dovrebbe essere Djuric.

Le probabili formazioni

LECCE (4-4-2): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Oudin, Blin, Rafia, Dorgu; Krstovic, Piccoli. All. Gotti

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Mari, Carboni; Birindelli, Gagliardini, Pessina, Zerbin; Colpani, Dany Mota; Djuric. All. Palladino

ARBITRO: Santoro di Messina

Calcio d’inizio alle 15.00, diretta della partita su Dazn.