Contro il Bologna il Lecce si aggrappa alla speranza, le probabili formazioni

Dopo la prestazione vergognosa vista martedì contro il Milan, che ha fatto seguito a quella della scorsa settimana con il Cagliari, ancora poche ore e i giallorossi di mister Di Francesco, torneranno sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, nella sfida che li vedrà opposti al Bologna.

Contro la compagine felsinea i salentini cercheranno di trovare la prima vittoria – difficile se non proprio impossibile – di una stagione che li ha visti fino a ora fare acqua da tutte le parti. La speranza è che possa finalmente arrivare il successo, anche se, da quello visto nella prime sei gare ufficiali, sembrerebbe che l’annata si possa concludere peggio di come è iniziata.

Qui Lecce

Il tecnico abruzzese dovrebbe schierare dall’inizio lo stesso fallimentare undici visto contro gli isolani, schieramento che avrebbe potuto concludere benissimo il primo tempo con gli uomini di Pisacane, sotto di cinque gol.

Qui Bologna

Mister Italiano, reduce dalla sconfitta con il Birminghan in Europa League, dovrebbe far rifiatare qualche elemento. Holm ed Heggem, quindi, dovrebbero essere della partita, mentre per Ferguson, si prospetta la panchina. In attacco confermato Orsolini, la prima punta dovrebbe essere Castro.

LECCE (4-3-3): Falcone; Kouassi, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Sala; Pierotti, Stulic, Sottil.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, Moro; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro.

Arbitro: Forneau di Roma

Calcio d’inizio alle 18.00, diretta della partita su Sky e Dazn.