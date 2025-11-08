Giallorossi contro l’Hellas alla ricerca della prima vittoria in casa, le probabili formazioni

Dopo la vittoria contro la Fiorentina, gara nella quale i giallorossi hanno mostrato solidità difensiva e buone trame di gioco, ma evidenziato i soliti limiti nel reparto avanzato – il gol è arrivato sull’unico tiro in porta della compagine salentina – ancora poche ore e i giallorossi scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, in un’altra sfida salvezza che li vedrà opposti all’Hellas Verona.

Contro la formazione scaligera capitan Falcone e compagni cercheranno di conquistare il secondo successo di fila che sarebbe, tra l’altro, il primo tra le mura amiche, al cospetto di una squadra ancora alla ricerca dei tre punti, nonostante le ottime prestazioni espresse.

Qui Lecce

Mister Di Francesco, dovrebbe schierare lo stesso undici visto all’opera contro la viola, con lo spostamento di Berisha sulla trequarti e Pierotti che dovrebbe essere schierato dall’inizio al posto di Morente.

Qui Verona

Mister Zanetti recupera Al-Musrati e Nunez, ma difficilmente partiranno dall’inizio; quindi, in mediana dovrebbero agire Akpa Akpro-Gagliardini-Bernede; in attacco, poi, spazio alla coppia Giovane-Orban

Probabili formazioni

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Berisha, Banda; Stulic.

HELLA VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Frese; Belghali, Akpa-Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban.

Arbitro: Abisso di Palermo

Calcio d’inizio alle ore 15.00, diretta della partita su Dazn