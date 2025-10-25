Giallorossi a Udine per proseguire nella scia positiva, le probabili formazioni

Dopo il pareggio interno contro il Sassuolo, nel quale i giallorossi hanno dimostrato molta solidità difensiva, ma al tempo stesso i soliti problemi di sterilità in attacco, ancora qualche ora e capitan Falcone e compagni, scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Blue Energy”, nella sfida che li vedrà opposti all’Udinese.
Contro la compagine friulana i salentini cercheranno di dare continuità alla scia positiva che li vede imbattuti da tre gare, con un occhio alla sfida di martedì con i Campioni d’Italia del Napoli.
Qui Udinese
Nessun problema di uomini tra i bianconeri, a parte l’assenza di Kristensen. In difesa dovrebbero essere confermati Kabasele e Solet; in mediana potrebbe tornare Lovric, infine, nel reparto avanzato c’è la conferma di Zaniolo.
Qui Lecce
In casa Lecce, confermata la stessa identica formazione di sabato pomeriggio con gli emiliani, compreso l’utilizzo sulla fascia sinistra d’attacco di Morente, a causa dell’assenza di Sottil che non ha pienamente recuperato dall’infortunio. In attacco, ancora un’occasione per Stulic.
UDINESE (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Lovric, Karlstrom, Atta, Zemura; Davis, Zaniolo.
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Ramadani, Berisha; Pierotti, Coulibaly, Morente; Stulic.
Arbitro: Feliciani di Teramo
Calcio d’inizio alle 15.00, diretta della partita su Dazn.