Lecce-Atalanta, Di Francesco sfida l’ex Krstovic per il sorpasso alla Cremonese. Le probabili formazioni

Dopo la pausa per gli impegni della Nazionale, le cui performance hanno sancito ancora una volta il livello più che mediocre del calcio in Italia, con la mancata qualificazione – la terza consecutiva – ai Campionati del Mondo, ancora poche ore e i giallorossi scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, nella sfida che li vedrà opposti all’Atalanta.

Due settimane fa ci si era lasciati con la vittoria della Cremonese in casa del Parma e la sconfitta di Capitan Falcone e compagni a Roma, che ha consentito agli uomini di Marco Giampaolo di raggiungere in classifica proprio i salentini che, tra l’altro, sono in svantaggio negli scontri diretti, però, la buona sorte ha dato una nuova occasione agli uomini di Di Francesco che, complice la sconfitta contro il Bologna dei grigiorossi, possono sorpassare la compagine dell’ex Baschirotto.

Qui Lecce

L’allenatore abruzzese, si vede costretto a fare a meno di Camarda, Gaspar, Sottil e Berisha e con Gallo non in perfette condizioni, quindi, sulla corsia sinistra di difesa, si dovrebbe vedere Ndaba, dietro l’unica punto Stulic, dovrebbe giocare dall’inizio Gandelman.

Qui Atalanta

Raffaele Palladino non potrà contare su Scamacca e si affiderà, quindi, all’ex bomber dei giallorossi Nikola Krstovic, per il resto Zalewski, dovrebbe avere la meglio su Samardzic o Pasalic

Le probabili formazioni

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; Ramadani, Ngom; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, de Roon, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic

Arbitro: La Penna di Roma

Calcio d’inizio alle 15.00, diretta della partita su DAZN.