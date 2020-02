Serie A: il Lecce affronta l’Atalanta di Gasperini

Sarà una sfida tra due formazioni in zone diametralmente opposte della classifica – e quindi con obiettivi diversi – quella tra Lecce ed Atalanta, in programma allo stadio Via Del Mare di Lecce il 1°marzo 2020. Nell’occasione si ritroveranno Fabio Liverani e Gian Piero Gasperini, due dei migliori allenatori del momento.

Il Lecce si troverà ad affrontare una squadra che non solo sogna di qualificarsi di nuovo in Champions League al termine del campionato 2019/20, ma che in questa stagione sta facendo molto bene anche in Europa e che sta lottando per arrivare in Champions il più lontano possibile. La Dea ha infatti dato spettacolo in Champions League e durante la partita di andata degli ottavi di finale contro il Valencia ha compiuto un’impresa storica imponendosi per 4-1.

Lecce: lottare per rimanere in Serie A

Partiamo dal Lecce, la squadra che giocherà in casa con il sostegno dei tifosi e che ha bisogno di fare punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Al momento la formazione allenata da Fabio Liverani non è quella maggiormente a rischio di retrocessione, ma ciò non deve far perdere la concentrazione. Non sono molti i punti che separano il Lecce dalle altre squadre che lottano per la salvezza, il che significa che basterebbero poche prestazioni sottotono per rimettere in discussione la salvezza.

La partita contro l’Atalanta sarà difficile, ma il Lecce dovrà dimostrare di avere la grinta giusta per lottare anche contro le squadre più forti del nostro campionato. Interessanti le potenziali scommesse online su questo match, in cui l’Atalanta viene data come favorita, nonostante potrebbero esserci delle sorprese.

Nelle ultime sfide il Lecce ha fatto delle prestazioni di alto livello, battendo il Napoli in trasferta per 2-3, la Spal in casa per 2-1 e il Torino in casa per 4-0. I nove punti conquistati con queste partite hanno consentito alla squadra di Liverani di continuare a sperare per la salvezza, che però è matematicamente lontana e che quindi non può essere data per certa.

Atalanta: obiettivo Champions League

L’obiettivo della Dea è completamente diverso. Raggiunte senza difficoltà la zona alta della classifica e la certezza della permanenza in serie A, la squadra di Gasperini si è data un obiettivo importante, ma non per questo impossibile da raggiungere.

Società e tifosi sperano che l’Atalanta riesca a mantenere l’alto livello delle prestazioni che sta facendo nell’ultimo periodo e che riesca a tenere a distanza sia la Roma che il Verona, le altre due formazioni che lottano per arrivare al quarto posto e per conquistare l’accesso alla Champions League nella stagione 2020/21.

Gasperini chiede molto ai suoi giocatori e al momento della scelta dei titolari fa scendere in campo solo gli uomini che ritiene nel miglior stato di forma. L’allenatore sa bene che qualunque passo falso potrebbe compromettere la qualificazione alla Champions League, dal momento che Roma e Verona sono pronte ad approfittarne. Per continuare a lottare bisogna continuare a proporre in campo il gioco fluido e spettacolare che la Dea ha dimostrato di saper fare.