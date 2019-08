Il neopromosso Brescia parte con l’ambizione di confermarsi in Serie A e sogna l’arrivo di Mario Balotelli

Diciottesima puntata della rubrica dedicata alla nuova serie A e alle squadre che dovrà affrontare il Lecce.

Quest’oggi, andiamo a parlare della prima delle neopromosse dalla serie cadetta deurante lo scorso campionato. Il Brescia di Cellino.

Le avversarie del Lecce, il Brescia.

Dopo gli anni difficili di inizio 2010, la situazione economica è stata riportata alla normalità con l’arrivo di Massimo Cellino, ex patron del Cagliari, nel 2017 e si è subito capito che anche le sorti della squadra sarebbe state risollevate.

Lo scorso anno, la cavalcata trionfale dei ragazzi di mister Corini non ha trovato particolari difficoltà, tant’è che con ben due giornate d’anticipo è riuscito ad ottenere la promozione matematica in serie A.

La nuova stagione.

L’obiettivo, inutile a dirsi, è quello della salvezza. Per questo la società ha respinto ogni assalto ai propri gioielli, Tonelli su tutti. Anche se il mercato sembra procedere a rilento, per adesso l’acquisto di spessore porta il nome di Magnani l’anno scorso in forza al Sassuolo. La società sembra puntare a nomi di un certo calibro per rimanere nella massima serie. Si trattano Bonazzoli (Sampdoria) e Andrè Pinto (Sporting Club) e si tratta la “Galina de oro”. Maxi Lopez. Ma il sogno che potrebbe realizzarsi in queste ore si chiama Mario Balotelli. L’ex calciatore di Inter, Manchester City e Milan, sembrerebbe a un passo da accettare la corte delle “rondinelle.