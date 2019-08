Il Sassuolo, una realtà consolidata della Serie A italiana pronta al salto in Europa

Procedono gli appuntamento dedicati alla scoperta delle nuove avversarie del Lecce nella prossima stagione.

Oggi si parla Sassuolo, squadra che ormai non è più una sorpresa. Sono sei anni consecutivi, infatti, che la squadra emiliana è parte integrante della massima serie calcistica, raggiungendo anche traguardi importanti come la qualificazione in Europa League ottenuta nella stagione 2015-16.

Le avversarie del Lecce: il Sassuolo.

Il patron Squinzi ha sempre definito la sua una squadra che non deve essere il supermercato delle “grandi squadre”. Infatti, il più delle volte, è riuscito a mantenere i “top player” evitando anche eventuali “svendite”. Forte di una gestione meticolosa, quella neroverde è una società perfettamente in linea con i conti, grazie anche agli incassi diretti provenienti dallo stadio di proprietà il “Mapei Football Center“.

Durante l’inaugurazione del centro sportivo, il presidente si è così espresso: “L’obiettivo di lungo termine è quello di rimanere tra le prime 5-6 in Serie A”.

La nuova stagione.

L’obiettivo iniziale, ormai, non può che essere l’accesso in Europa League. Quando a mister Roberto De Zerbi è stato chiesto se prima o poi avesse voluto allenare un grande club, la risposta è stata netta: “sono in un grande club, che come pochi ha stadio di proprietà e adesso anche centro tecnico. Non ho mai avuto dubbi nel voler stare qui”.

Anche se ci sono state cessioni importanti come Sensi (Inter) Boateng e Lirola (Fiorentina), gli acquisti non sono stati da meno. Sono arrivati il bomber Caputo (Empoli), la solidità del centrocampista Obiang (West Ham) e acquisti in prospettiva come Traorè (Juventus), Gravillon e Sala (Inter).