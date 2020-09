Serie B, il prossimo avversario del Lecce ha un caso di covid19

Anche in Serie B si affaccia l’incubo del coronavirus. Mentre in Serie A monta l’incubo-Genoa con 14 tesserati risultati positivi al tampone che possono, di fatto, compromettere l’inizio di questa nuova stagione, nel campionato cadetto in serata è giunta la notizia di un positivo al covid-19 tra le fila dell’Ascoli.

I bianconeri, prossimi avversari del Lecce in campionato, lo hanno reso noto con un comunicato apparso sul sito ufficiale del club:

L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica che un proprio tesserato è risultato positivo al tampone di controllo per il Covid-19 effettuato nella giornata di ieri. Il calciatore è asintomatico e resterà in isolamento per le prossime due settimane, in ottemperanza al protocollo nazionale. Nella giornata odierna si è provveduto ad effettuare nuovi tamponi di controllo a calciatori e staff e sono risultati tutti negativi.

Non è nota l’identità del giocatore, ma ora da monitorare sarà lo sviluppo della situazione. Come noto, infatti, l’infezione potrebbe palesarsi in altri giocatori nei prossimi 2-3 giorni. l’Ascoli sabato pomeriggio riceverà il Lecce, mentre domani sarà impegnata in Coppa Italia contro il Perugia.

A Lecce tamponi ok

Nella stessa giornata di oggi, invece, sono giunti i risultati del nuovo giro di tamponi a cui si è sottoposto il gruppo squadra del Lecce. Le cui risultanze ai test molecolari hanno dato esito negativo.