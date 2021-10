Nardò-Casarano 0-1, i rossoblù si impongono nel derby. Decisiva la punizione di Meduri

Il derby del Salento si tinge di rossoblù. La sfida del “Giovanni Paolo II” viene vinta di misura dal Casarano che si impone contro il Nardò grazie a un calcio di punizione trasformato da Meduri dopo pochi minuti di gioco.

Formazione iniziale

Mister Ciullo schiera il consueto 3-5-2 con l’under Centonze tra i pali, De Giorgi, Porcaro e Masetti sulla linea difensiva, gli under Morleo e Dorini sugli esterni, Mengoli, Cancelli e l’altro under Mancarella in mediana dietro il tandem offensivo composto da Cristaldi e Puntoriere.

Primo tempo

Dopo un avvio dai ritmi molto bassi, il Casarano sblocca il risultato direttamente su calcio di punizione: all’8’ Meduri approfitta di una barriera mal posizionata per battere Centonze. Da questo momento in poi il Casarano si limita a controllare la gara complice anche una manovra evanescente del Nardò che si avvicina poco e niente alla porta di Iannì. Gli ospiti sono più concreti in mezzo al campo e non concedono nulla. Unica occasione degna di nota una conclusione dal limite di Meduri al 45’ che sorvola la traversa e chiude la prima frazione di gioco.

Secondo tempo

Nel secondo tempo si vede un Nardò leggermente più propositivo, con l’ingresso in campo del belga Van Ransbeeck che concede maggiore verticalità anche se scarseggiano comunque i tiri in porta. I rossoblù sono molto attenti a non prendere rischi con una linea difensiva compatta e ordinata guidata da Rizzo e Sanchez. Il Nardò si fa vedere al 78’ con un gran tiro di Mengoli dalla distanza che sfiora la traversa e all’84’ con De Giorgi che impegna Iannì di testa. Allo scadere del tempo regolamentare i granata hanno l’occasionissima per pareggiare: cross preciso di Van Ransbeeck dalla trequarti, Puntoriere di testa sfiora il palo alla sinistra di Iannì. Dopo cinque minuti di recupero, il triplice fischio sancisce la seconda vittoria in campionato per mister Calabuig e il secondo ko consecutivo per mister Ciullo.

Mercoledì prossimo il Nardò sarà atteso sul campo del Gravina per il turno infrasettimanale valevole per la 4a giornata di campionato.

SERIE D – Girone H: risultati 3ª giornata

Audace Cerignola – Nola 6-0 Bitonto – Sorrento 1-1 Casertana – Team Altamura 1-1 Francavilla – Rotonda 2-0 Gravina – Bisceglie 1-0 Lavello – Fasano 0-3Mariglianese – San Giorgio 0-0 Nardò – Casarano 0-1 Nocerina – Brindisi 3-0 Virtus Matino – Molfetta 1-1

Classifica

Audace Cerignola 7, Nocerina 7, Francavilla 6, Casarano 6, Gravina 6, Bitonto 5, Virtus Matino 5, Casertana 5, Fasano 4, Sorrento 4, Bisceglie 4, Mariglianese 4, Lavello 4, Nardò 3, Molfetta 3, Nola 3, San Giorgio 2, Team Altamura 1, Brindisi 0, Rotonda -7