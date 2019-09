Taranto-Nardò 4-0, arriva la terza sconfitta di fila. Granata ultimi della classe con zero punti

Terza sconfitta consecutiva per il Nardò che allo “Jacovone” di Taranto incassa un pesante 4-0 che relega i granata all’ultimo posto in classifica con zero punti all’attivo. I neretini riescono ad arginare i più quotati avversari solo per un tempo ma nella ripresa il maggior spessore tecnico dei rossoblù fa la differenza e consente agli uomini di mister Ragno di incassare l’intera posta in palio.

Formazione iniziale

Mister Foglia Manzillo conferma la stessa formazione delle prime uscite stagionali e manda in campo un offensivo 4-3-3 con Mirarco tra i pali, linea difensiva formata da Frisenda, Aquaro, Centonze e Stranieri; in mediana agiscono Cancelli, Danucci e Mengoli mentre in attacco Calemme e Avantaggiato sostengono il guineano Camara punta centrale.

Primo tempo

Il primo tempo regala poche emozioni con il Taranto costantemente in proiezione offensiva e il Nardò attento e ordinato in difesa. La prima occasione è di marca ospite e capita al 23’ sui piedi di Mengoli ma il bolide del centrocampista granata è respinto a mani aperte da Giappone. Il Taranto si rende pericoloso solo al 40’ con Favetta che, servito ottimamente al centro dell’area da Galdean, esplode il destro che impatta violentemente sul palo. La prima frazione si chiude con il risultato fermo sul pareggio a reti inviolate.

Secondo tempo

A inizio ripresa il Taranto trova subito il vantaggio: al 52’ capitan D’Agostino disegna una parabola perfetta su calcio di punizione che trafigge Mirarco. Cinque minuti più tardi l’episodio che cambia definitivamente il corso della gara: Danucci, uno dei tanti ex, protesta vivacemente nei confronti del direttore di gara che sventola il rosso diretto. Per i padroni di casa la partita è tutta in discesa mentre il Nardò si spegne. Al 60′ gli jonici trovano il raddoppio con Guaita che batte Mirarco con un rasoterra dal limite. Al 63’ ci prova Favetta da fuori area ma il suo tiro viene respinto dall’estremo difensore granata. Un minuto dopo l’attaccante napoletano lascia il posto a Croce che si mette subito in evidenza al 70’ realizzando il terzo gol con un tocco ravvicinato su perfetto assist di Guaita. Nei minuti di recupero il Taranto serve il poker su calcio di rigore concesso per un fallo di mano in area di Aquaro: batte Croce, Mirarco intercetta ma non riesce a evitare che il pallone termini in porta per il definitivo 4-0.

Domenica prossima gli uomini di Foglia Manzillo sono attesi da un’altra gara proibitiva con la Nocerina, questa volta tra le mura amiche del “Giovanni Paolo II”.

SERIE D – Girone H: risultati 3ª giornata

Agropoli – Altamura 0-2 Audace Cerignola – Grumentum 2-1 Casarano – Brindisi 4-0 Francavilla – Gelbison 0-2 Fasano – Bitonto 1-0 Gladiator – Fidelis Andria 1-1 Gravina – Sorrento 1-0 Nocerina – Foggia 0-2 Taranto – Nardò 4-0



Classifica

Fasano 9, Gelbison 7, Taranto 6, Bitonto 6, Foggia 6, Gravina 6, Brindisi 6, Altamura 4, Gladiator 4, Casarano 3, Audace Cerignola 3, Nocerina 3, Grumentum 3, Agropoli 3, Sorrento 1, Fidelis Andria 1, Francavilla 1, Nardò 0.