Dopo i test sierologici anche i tamponi lo confermano. Nessuno nel Lecce è stato toccato dal coronavirus

«L’U.S. Lecce comunica che, nelle more dell’adozione di protocolli definitivi per la ripresa in sicurezza anche degli allenamenti collettivi, ha comunque posto in essere le attività di screening preliminari necessarie per valutare sia lo stato di salute generale di atleti e staff che l’assenza di positività al Covid-19. Pertanto dopo i test sierologi rapidi, ha effettuato nei giorni scorsi anche i test molecolari (tamponi), il cui risultato ha confermato, in data odierna, l’esito negativo per tutti i componenti del gruppo squadra. Nell’ottica di non gravare sulla disponibilità di test molecolari sul territorio, la società giallorossa provvederà ad una ulteriore donazione di tamponi all’Azienda Sanitaria Locale».

Il coronavirus si è tenuto lontano dai giocatori e dallo staff tecnico e societario dell’Unione Sportiva Lecce. In attesa che il calcio italiano sappia se e come potranno riprendere gli allenamenti in gruppo finalizzati ad una eventuale ripresa del Campionato di calcio 2019/2020, la società di Via Colonnello Costadura si è portata avanti con la prevenzione.

Dopo i testi sierologici rapidi che avevano dato esito negativo, le belle notizie arrivano anche dai test molecolari. Anche i tamponi hanno confermato che nessun atleta e nessun menbro dello staff del Lecce è stato toccato dal Covid-19. Pertanto si prosegue con gli allenamenti individuali, in attesa di sapere cosa deciderà il Ministro allo Sport del Governo Conte, il Coni e la Federazione. In Germania da ieri hanno ripreso il Campionato, la tanto attesa Bundesliga; in Italia ancora non è dato sapere quali decisioni si assumeranno anche se la tifoseria in più di una occasione ha fatto sapere di essere contraria alla ripresa, dal momento che Fase 2 non significa fine dei rischi e della paura di contagio.

La società giallorossa ha donato un ingente quantitativo di tamponi all’Azienda Sanitaria Locale di Lecce.