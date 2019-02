Torna a Lecce la seconda edizione di Ego, protagonista il pizza-ricercatore Renato Bosco

Lecce capitale indiscussa dell’enogastronomia dal 17 al 19 febbraio. Torna la seconda edizione di EGO, Eno Gastro Orbite, che prevede molte masterclass, eventi e degustazioni all’insegna della formazione in uno dei settori più promettenti dell’economia salentina. Tra i protagonisti, Renato Bosco, il noto pizza-ricercatore, così lo chiamano, che sarà intervistato dal giornalista gastronomico Carlo Passera lunedì 18 febbraio nel Chiostro dei Domenicani, dalle 10.00 alle 11:30.

Il mondo della pizza e la sua evoluzione saranno i temi principali dell’incontro, ma non gli unici. Lo chef, appassionato di lievitati in generale, parlerà della sua tendenza all’innovazione e alla sperimentazione, racconterà se stesso e la storia dei suoi impasti che hanno fatto scuola.

Ego 2019 sarà ospitato dal Castello Carlo V e dal Teatro Apollo. Le due location si i tanti appuntamenti previsti nel cartellone delle tre giornate dedicate al mondo del food & wine. Il centro storico leccese sarà il palcoscenico di incontri, seminari e degustazioni in cui “l’esperienza sarà al servizio della curiosità”. Alcuni focus saranno dedicati al mondo della sala e alla gestione della crisi, per cui interverranno alcuni docenti dell’Università Bocconi, dal Master in Economia del Turismo.

Il programma ricco e interessante sarà consultabile sul sito del festival, da cui è possibile prenotarsi alle singole masterclass.