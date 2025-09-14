Pane, olio e fichi secchi: la merenda autunnale salentina di una volta

Quando le giornate iniziavano ad accorciarsi e l’aria diventava più fresca, nelle campagne del Salento c’era una merenda che non mancava mai: pane appena sfornato, olio e fichi secchi. Semplice, essenziale, ma capace di racchiudere tutta la ricchezza di una terra capace di raccontare di tradizioni contadine, affetti familiari e sapori autentici.

Un cibo “povero” che valeva oro

I fichi, raccolti in estate e lasciati essiccare al sole, erano il modo più naturale per conservare la dolcezza di questo frutto anche nei mesi più freddi. Spesso venivano aperti a metà, farciti con una mandorla o una scorzetta di limone e richiusi, per essere passati in forno. Diventavano così piccoli scrigni di bontà da conservare per l’inverno. Ogni morso raccontava la pazienza delle donne che li preparavano, l’ingegno contadino di chi sapeva trasformare la semplicità in abbondanza.

Sulla tavola non c’erano dolci elaborati, bastavano pochi ingredienti per creare una merenda forse “povera”, ma ricca di gusto. Nessun biscotto confezionato poteva competere con quella crosta croccante del pane cotto a legna, pronto ad accogliere l’oro verde del Salento, fruttato e intenso. Bastava un pizzico di sale per trasformarlo in un piatto completo.

Il gusto della memoria

Per i contadini questa merenda era insieme nutrimento e conforto: zuccheri e grassi buoni per affrontare le lunghe ore nei campi, ma anche un momento di pausa che sapeva di casa. I bambini aspettavano con ansia quel boccone dolce-salato che profumava di genuinità.

Oggi, in un’epoca in cui si cercano snack salutari e naturali, riscoprire pane, olio e fichi secchi significa recuperare un equilibrio perduto. Riscoprire questa tradizione significa ritrovare un legame autentico con il territorio e con le nostre radici. È una merenda genuina, sana, senza zuccheri aggiunti né conservanti. Perfetta anche oggi come snack naturale o come aperitivo alternativo, magari accompagnata da un bicchiere di vino novello.

Come riproporla oggi