L’estate si colora di rosa con “Summer wine”, l’evento ideato dalle donne del vino

Summerwine on tour, giro di Puglia tra calici e racconti, firmato Donne Del vino. Il Format quest’anno cambia volto e diventa un tour con eventi diffusi, in luoghi diversi della regione, che accompagneranno gli appassionati del vino pugliese durante l’estate, da luglio fino a settembre 2025.

Cene degustazione, incontri di formazione, masterclass durante una serie di appuntamenti in ristoranti selezionati oppure lidi esclusivi in località estive, o location di forte attrazione turistica e culturale, con un target anche straniero, dove poter dedicare ad un pubblico interessato e selezionato degustazioni mirate, affinché ogni ospite possa vivere un vero “viaggio esperienziale” da Nord a Sud, con i vini delle Donne del Vino Puglia e i giusti abbinamenti con piatti gastronomici e prodotti tipici del territorio. Ogni tappa è una scoperta di vini differenti e di cantine. Il plus sono i partner locali che amplificano la portata degli eventi e gli arricchiscono di contenuti. Un format, quello di Summer Wine, che con il passare degli anni cambia volto ma non l’obiettivo, che resta sempre quello di valorizzare al massimo la Puglia, terra ricca di storia e di vitigni autoctoni che hanno caratteristiche ampelografiche uniche e che danno vita a vini fortemente espressivi del territorio di origine. Tre le tappe scelte per questa edizione di “Summerwine on tour”, per conoscere la bellezza e l’unicità dei luoghi del vino e non solo, per entrare in contatto con operatori del settore, appassionati e turisti proponendo un’esperienza immersiva nel mondo del vino. Dalla provincia Bat al Salento fino alla Valle d’Itria. Ma cos’è Summerwine on Tour? Tre luoghi, tre anime, tre grandi aree produttive. Summerwine on tour è tutto questo e anche di più.

Tre le tappe in programma, da Nord a Sud della Puglia. La prima ha visto la partecipazione di numerosi appassionati che hanno preso parte all’evento organizzato lo scorso 25 luglio, a Margherita di Savoia, presso il Ristorante Riontino – Canneto Beach 2.

Tappa salentina di “SummerWine 2025 on tour”, organizzata da Titti Dell’Erba e Katia Perrone, che sarà il 22 agosto da Melograni Martino, a Monteroni di Lecce, un’azienda agrituristica che da anni propone delle food&wine experience nel melograneto, luogo singolare e molto suggestivo.

Rosati tra tradizione e rinascita mediterranea

SummerWine 2025 continua il suo viaggio pugliese nel cuore del Salento, tra i filari ei profumi agricoli del frutteto Melograni Martino a Monteroni di Lecce.

Dopo i bianchi evoluti della Daunia la tappa salentina è un’ode alla terza anima del vino mediterraneo: il rosato.

La masterclass sarà dedicata a 10 rosati pugliesi, non solo da Negroamaro, ma anche da altri vitigni autoctoni del territorio, espressioni autentiche e versatili del paesaggio enologico salentino. Tra acciaio, rifermentati e leggere affinature, scopriremo l’evoluzione di un vino che ha conquistato un posto d’onore tra eleganza e freschezza.

A guidare l’incontro sarà Titti Dell’Erba wine comunicator e sommelier AIS che accompagnerà i partecipanti attraverso sfumature aromatiche e trame gustative di straordinaria ricchezza.

La terza tappa di SummerWine, infine, a Locorotondo, organizzato da Angelinda Griseta e Marianna Cardone

Donne, Vite e Territori della Valle d’Itria al Tramonto dell’Estate

Nel cuore della Valle d’Itria, tra trulli, vigneti e la luce calda della fine dell’estate, il 5 Settembre 2025 prenderà forma un evento che unisce passato e futuro, terra e formazione, identità e innovazione.

“Giovani Radici, Bianchi Orizzonti” è una celebrazione della vocazione bianchista di questo territorio unico, ma soprattutto un omaggio alle nuove generazioni di professionisti della viticoltura, formati all’interno dell’Istituto Agrario “Basile Caramia–Gigante” di Locorotondo.

Nel tempo in cui la vite si prepara alla vendemmia, protagonisti della serata saranno gli studenti, le Donne del Vino socie della delegazione Puglia dell’Associazione Nazionale Le Donne del Vino e i vini delle produttrici socie, insieme a quelli realizzati dagli allievi della cantina didattica dell’Istituto.

Attraverso racconti, degustazioni, testimonianze e musica, esploreremo la ricchezza dei vitigni autoctoni a bacca bianca, le nuove competenze in campo enologico e il ruolo fondamentale della scuola nella costruzione di una filiera consapevole e innovativa.

Un percorso condiviso, dove ogni calice racconta una storia, e ogni giovane radice guarda lontano, verso orizzonti di crescita, sostenibilità e cultura del vino.

Con i vini delle produttrici socie dell’Associazione Donne del Vino – Puglia e della Cantina didattica “Basile Caramia–Gigante” – Locorotondo. Un’esperienza enogastronomica tra piatti della tradizione e abbinamenti d’autore, accompagnata da musica e testimonianze.

La cena dal vivo è a pagamento su prenotazione e fino ad un massimo di 80 persone.

Costo della serata: €35,00

Per informazioni e prenotazioni:

puglia@ledonnedelvino.com