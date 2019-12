Fine anno a Otranto con i Boomdabash, live per l’Alba dei Popoli

Saranno i Boomdabash ad animare l’attesissimo concerto dell’Alba dei Popoli a Otranto. La rassegna organizzata dal Comune, con il patrocinio della Regione Puglia, li ospiterà nella città più ad est d’Italia il 29 dicembre alle ore 21.00.

E sarà certamente un grande successo che fonde il radicamento di una delle manifestazione più partecipate sul territorio con l’effervescenza di quello che è ormai il gruppo rivelazione della musica italiana.

Alba dei Popoli pone l’accento su Otranto come luogo simbolo del Mediterraneo, crocevia di culture, intreccio di etnie. Una kermesse di arte, cultura, teatro, cinema, musica e spettacoliche prende spunto dalla forza simbolica esercitata dalla luce che giungendo dall’Oriente per prima illumina la Città dei Martiri.

Sul palco quest’anno non atmosfere ricercate proprie della musica d’autore, ma la forza esplosiva di un gruppo che trasforma in successo tutto ciò che porta in sala d’incisione.

I Boomdabash nascono a Mesagne nel 2002 dall’unione del deejay Blazon, dei due cantanti Biggie Bash, Payà e dal beatmaker abruzzese Mr. Ketra. Dopo l’incontro e la collaborazione con Treble, ex Sud Sound System, i Boomdabash diventano un gruppo a tutti gli effetti e nel 2008 pubblicano il loro primo disco, intitolato Uno e distribuito da Elianto Edizioni.

La crescita esponenziale da ogni punto di vista, incluso quello del successo, è sancita nel 2018 dalla registrazione del loro quinto album Barracuda, grazie ai singoli Barracuda con Jake La Furia e Fabri Fibra e Non ti dico no con Loredana Bertè. Quello che succede al 69º Festival di Sanremo con il brano Per un milione e con il tormentone estivo Mambo salentino (insieme ad Alessandra Amoroso), è storia nota.

Sarà Otranto ad accoglierli per un concerto che renderà le festività di fine anno ancora più entusiasmanti.