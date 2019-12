“Per un milione… di auguri”. La canzone di Natale di Radio Deejay sulle note dei Boomdabash

La canzone di Natale di Radio Deejey è ormai una tradizione, come le palline e le luci colorate dell’albero: senza non è festa. Un appuntamento irrinunciabile per tutti gli ascoltatori, e non solo. Così anche quest’anno – con un po’ di anticipo rispetto alla data del ponte dell’immacolata in cui viene lanciata – ecco «Per un milione… di auguri» il brano che farà da leitmotive fino al 6 gennaio.

Come suggerisce il titolo, è costruito sul tormentone dei Boomdabash, sulla canzone con cui il gruppo salentino ha conquistato il Festival di Sanremo e poi le classifiche. Le premesse per essere un successo ci sono tutte, come dimostrano anche le visualizzazioni su YouTube che crescono, ora dopo ora, giorno dopo giorno.

Il testo cantato dall’intera squadra (tutte le voci di Radio Deejay aiutate dal coaching di Paola Folli) è stato scritto da Francesco Lancia, autore e voce dell’emittente. Ad occuparsi dell’editing e del mixaggio ci ha pensato, invece, il duo delle meraviglie: Takagi e Ketra che ha saputo, testualmente, restituire il calore del clima natalizio, grazie anche al Coro dei Musici Cantori di Milano, diretto da Loretta Martinez e Mauro Penacca.

Il risultato è una versione natalizia orecchiabile come non mai. Tutta da cantare insieme a Nicola Savino, Alessandro Cattelan, Linus, Fabio Volo, Rudy Zerbi e tutti i volti dell’emittente. O da guardare grazie al video ufficiale realizzato da Matteo Curti e Davide Fara.