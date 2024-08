Angelina Mango ospite del concertone finale de “La Notte della Taranta”

Con un post sui canali social ufficiali del Concertone, Angelina Mango ha annunciato la sua partecipazione alla Notte della Taranta. L’artista sarà ospite il 24 agosto del Concertone di Melpignano nel Salento.

“Ciao a tutti sono Angelina Mango e volevo dirvi che il 24 di agosto sarò ospite alla Notte della Taranta a Melpignano in Puglia. Non vedo l’ora, sono molto carica, è una grandissima cosa, un grandissimo onore per me partecipare, quindi non mancate!” Con queste parole l’artista ha invitato il popolo della Taranta a partecipare all’evento tra i più attesi dell’estate italiana.

Il maestro concertatore Shablo ha scelto l’artista rivelazione del 2024 per celebrare il tema della ventisettesima edizione: generazione Taranta.

Angelina Mango con dieci dischi di platino, tre dischi d’oro e oltre 579 milioni di stream audio e video, ha pubblicato il 31 maggio il suo primo album di inediti “poké melodrama” che ha debuttato direttamente alla #1 posizione della classifica FIMI/Gfk ed è stato l’album più venduto e ascoltato di quella settimana. Angelina Mango è la seconda artista italiana ad aver conquistato la #1 nel 2024 in Italia nelle classifiche album FIMI/Gfk, preceduta solo da Taylor Swift. “poké melodrama” contiene il brano “la noia”, già triplo disco di platino con oltre 207 milioni di stream audio e video, con cui la cantautrice ha trionfato al Festival di Sanremo e rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest 2024. “La noia” è il brano più ascoltato di sempre su Spotify di un’artista solista italiana ed è anche il brano italiano solista più ascoltato all’estero del 2024 sulla piattaforma. Angelina Mango quest’estate è in tour nei principali festival in Italia e in Europa e proseguirà a ottobre con un tour nei club italiani – tutto sold out – e con un tour nei club europei a novembre che ha registrato il tutto esaurito in diverse date.

Sul palco di Melpignano, Angelina interpreterà i brani della tradizione salentina arrangiati in chiave contemporanea da Shablo e regalerà un’inedita versione di uno dei suoi brani più famosi che abbraccerà il ritmo ancestrale del tamburello.

Nell’edizione 2024 de La Notte della Taranta, il Concertone celebrerà la cultura popolare della Puglia da Sannicandro Garganico a Santa Maria di Leuca in un lungo viaggio di pizziche ipnotiche, colonne sonore della magia dei luoghi che attraversa.

Il Concertone di Melpignano sarà trasmesso in diretta in prima serata su RAI 3 e su Rai Radio 2.