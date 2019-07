“Quest’anno a La Notte della Taranta ci sarò anch’io”, con un video Elisa annuncia la sua presenza al concertone

Manca ancora più di un mese al grande evento che per una notte metterà la piccola Melpignano a centro d’Italia, ma piano piano, passo dopo passo, gli artisti iniziano a ufficializzare la propria partecipazione.

“Ciao ragazzi, sto per farvi un super annuncio. Quest’anno a La Notte della Taranta ci sarò anch’io. Sono molto, molto contenta di esserci. Sta diventando un evento globale. Sarete in tantissimi. Per me è un grandissimo onore esserci e non vedo l’ora. Ci vediamo a La Notte della Taranta a Melpignano il 24 agosto con la pizzica”. Con queste parole affidate a un video sul suo profilo Instagram, Elisa Toffoli, conosciuta semplicemente come Elisa, ha annunciato la sua partecipazione all’evento finale del festival.

Nata a Trieste 41 anni fa, cantante, compositrice e produttrice, nel corso della sua carriera ha realizzato 10 album in studio, 6 compilation, 2 album dal vivo, 5 album video, 51 singoli. Ha raggiunto 10 volte la top-ten con i suoi album, conquistando quattro volte la prima posizione, mentre per quel che riguarda i singoli, ha raggiunto la top-ten 16 volte, con sei numeri uno, guadagnando complessivamente 1 disco di diamante, 1 disco multiplatino, 33 dischi di platino e 10 dischi d’oro.

Nel 2001, con il brano Luce (tramonti a nord est), ha vinto la 50ma edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo.

Gli altri ospiti

La notizia che la cantautrice triestina avrebbe calcato il palco ubicato sul prato antistante l’ex Convento degli Agostiniani, l’aveva data un paio di mesi fa il maestro concertatore dell’edizione 2019, Fabio Mastrangelo, ma con la sua instagram story è stata la protagonista a voler comunicare in persona la partecipazione. Dovrebbe interpretare tre pezzi della tradizione salentina.

Insieme a lei a Melpignano sarà presente il rapper Gué Pequeno, ma siamo certi che questi due non saranno i soli due artisti “di peso” che si esibiranno.

La diretta su Rai Due

Tra le novità di quest’anno anche la diretta televisiva su Rai 2. È la prima volta che un canale per così dire ufficiale trasmetterà l’evento dopo che dal 2014 edizioni la Tv di Stato ha affidato la diretta alla “controllata” Rai 5. Lo show televisivo prenderà il via alle 22.30.