Festa di San Nicola a Maglie, quattro giorni dedicati al patrono della città…e delle zitelle

Chi decide di trascorrere le vacanze nel Salento sa di poter contare su un cartellone ricco di sagre, feste patronali e tradizioni che trasformano borghi e comuni in un palcoscenico a cielo aperto. D’estate c’è l’imbarazzo della scelta, ma in attesa della bella stagione sono tanti gli appuntamenti sotto le stelle da non perdere. Uno di questi è senza dubbio la Festa di San Nicola a Maglie in programma da domenica 07 con il festival degli artisti di strada a mercoledì 10 Maggio con il concerto di musica popolare in piazza Aldo Moro. Una festa dedicata a Marco, scomparso a 31 anni per un malore.

Gli ingredienti sono quelli di sempre: le luci sfavillanti delle luminarie create dai maestri paratori, imponenti parature, sempre diverse, allestite per abbracciare il cuore della festa, le bancarelle, la processione dei fedeli, la banda, i fuochi d’artificio e quella magia che ha reso popolari le celebrazioni civili e religiose in onore di un Santo patrono e hanno incantato gli stranieri con quel miscuglio di sacro e profano, tradizioni e preghiere, devozione e spettacolo.

È nel centro storico della cittadina, un dedalo di stradine punteggiate da palazzi nobiliari cinquecenteschi, chiese barocche, negozi e botteghe, che verrà omaggiato il vescovo di Myra, raffigurato con il Vangelo in mano e tre palle d’oro: si tratta di tre sacchetti di monete che il Santo aveva donato di nascosto, attraverso una finestra, a tre ragazze costrette a prostituirsi. Saldando i debiti del padre, aveva salvato le fanciulle, troppo povere per sposarsi, da una vita in strada.

San Nicola, infatti, è anche il protettore delle donne nubili. E proprio nella cittadina in provincia di Lecce che si tramandano delle “simpatiche” tradizioni legate alle signorine non più in età da marito.

Si racconta che le zitelle che chiedevano l’intercessione del Santo per cercare marito dovevano recitare una preghiera ‘particolare’ «Santu Nicola meu se nu ‘me ‘mmariti, paternosci de mie nu ‘nne spittare». Una supplica al quale il Santo, secondo la credenza popolare, rispondeva «Quando troi la sorte, saccitela pijare».

Il programma

Leggende popolari a parte, la devozione per il patrono è molto sentita. Lunedì 8 maggio, vigilia della Festa, si terrà la processione per le vie della città. Alle ore 20:30 circa, quando il corteo dei fedeli rientrerà nella Chiesa Madre, ci sarà in Piazza Aldo Moro un suggestivo spettacolo con lancio di palloni aerostatici. Martedì 9 maggio è il giorno della Festa, quello dei concerti bandistici e dei fuochi di artificio. Mercoledì 10 maggio, tocca al concerto per chiudere in musica i festeggiamenti.

Nei quattro giorni ci sarà anche il Mercatino dell’Artigianato e Hobbisti. Via Ginnasio sarà affollato da numerosi stand in cui aziende, artisti e hobbisti potranno mettere in mostra i propri lavori, manufatti e prodotti.

Tutte le informazioni sulla pagina Facebook dell’evento, da cui è tratta anche la foto di copertina.