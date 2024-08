Partito il conto alla rovescia per la festa di San Rocco a Torrepaduli

Manca ormai poco all’apertura dei festeggiamenti in onore di San Rocco a Torrepaduli. La grande novità per la secolare festa della frazione di Ruffano quest’anno è data dallo scenario che da sempre le fa da cornice, ossia il piazzale antistante il Santuario, completamente rinnovato grazie ai lavori appena ultimati dall’amministrazione comunale.

Lì dove tornerà a prender vita la tradizione popolare, come da rito con le funzioni religiose, con una mostra mercato, con i fuochi d’artificio, con il suono dei tamburelli e con le attesissime ronde e la pizzica-scherma (o danza dei coltelli), i pellegrini che si recheranno a venerare il protettore dalla peste si ritroveranno dinanzi ad un’ambientazione del tutto nuova.

Sono infatti giunti al termine gli interventi di rifacimento che hanno interessato Largo San Rocco col supporto dei fondi regionali stanziati per la “ristrutturazione turistica”. Novità che vanno dalla ripavimentazione alla realizzazione di un’area da adibirsi a piccolo anfiteatro; dalla piantumazione di nuovi alberi alla realizzazione di una nuova fontana; dalla creazione di due murales dedicati alla tradizione popolare alla scopertura di una nuova maestosa statua dedicata al Santo, realizzata dallo scultore Leonardo Pappadà. Un’opera che troneggerà sull’ampio piazzale, un dono dell’amministrazione alla comunità locale.

Il programma

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Antonio Cavallo, quest’anno ha voluto celebrare la ricorrenza in grande, con un ricco programma di eventi civili che prenderà forma in quattro giornate, abbracciando la tradizione popolare con tanta musica ed appuntamenti culturali.

Apre il calendario il concerto sacro a cura di Ensemble Monteverdi con “Stabat Mater” di Vivaldi domenica 11, alle ore 20 dinanzi al Santuario.

Martedì 13 agosto è il giorno dell’attesissima inaugurazione del nuovo Largo San Rocco. Dopo la funzione religiosa delle 19, alle ore 20 la presentazione del nuovo piazzale e la scopertura della maestosa statua bronzea di San Rocco, realizzata dallo scultore Leonardo Pappadà ed installata accanto al Santuario.

All’evento è attesa la presenza di importanti ospiti istituzionali e religiosi.

Dalle 21 via alla nuovaMostra Mercato dell’Artigianato e della Creatività Locale (presente anche tutte le serate successive) che darà spazio, in delle nuove casette, ad artigiani ed artisti locali che vorranno esporre esclusivamente proprie produzioni. Dalle 21e30, sempre su Largo San Rocco, musica popolare salentina: sarà la volta di Consuelo Alfieri con Siroco.

Mercoledì 14 agosto per tutta la serata in via San Rocco si potrà ammirare l’Arte dei Madonnari per strada, a cura di Diciottesimomeridiano. Alle ore 18 la visita guidata del centro storico di Torrepaduli, a cura di Padulae di Serena Pellegrino. Con partenza dall’InfoPoint di Largo San Rocco. Sempre dalle 18 (e sino alle 24) tuffo nei sapori della tradizione con la Frisellata salentina, accompagnata dalla mostra fotografica “Frugando tra i ricordi”, a cura della neocostituita associazione Turre Mia, nella splendida piazza San Leonardo.

Alle 19..15 si torna in Largo San Rocco per il convegno “La pizzica pizzica. Storia e analisi di un ballo pugliese”, di e con Massimiliano Morabito, a cura di PADULAÈ di Serena Pellegrino. Alle ore 20e30, poi, laboratorio gratuito di pizzica pizzica, di e con Serena D’Amato, presso il campo di calcetto di Largo San Rocco (dietro al Santuario). Chiude la serata la musica popolare dei Mariglia, dalle 21e45, in Largo San Rocco.

Giovedì 15 agosto arriva l’atteso momento dei fuochi d’artificio e delle ronde spontanee, per proseguire in bellezza i festeggiamenti, nel segno della inscalfibile tradizione.

Una mostra ed una visita guidata allieteranno poi l’intero percorso di avvicinamento al giorno del Santo: da domenica 11 a venerdì 16 sarà possibile visitare la mostra fotografica “Il Salento di Annabella Rossi. La ricerca visiva sul tarantismo e oltre”, a cura di Vincenzo Santoro. Sempre da domenica 11, visite aperte in “Casa Callisto”, presso il Santuario di San Rocco. Fino al 14 agosto gli orari saranno dalle 19 alle 22. Mentre giovedì 15 e venerdì 16 apertura tutto il giorno.