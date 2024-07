Il Festival de “La Notte della Taranta” pronto a conquistare il Salento

Il 3 agosto prossimo, Corigliano d’Otranto sarà il punto di partenza di un emozionante viaggio musicale che toccherà 19 comuni salentini. Il Festival Itinerante della Notte della Taranta, con i suoi 50 appuntamenti, porterà alla scoperta dei centri storici più suggestivi, al ritmo travolgente della pizzica.

2 concerti per tappa, 34 gruppi musicali, 3 concerti speciali dell’Orchestra Popolare e 9 laboratori di pizzica per coinvolgere tutti. Non mancherà lo spettacolo “Pizzica in Scena” dedicato alla danza.

“Il Festival è un laboratorio di eccellenze”, afferma Massimo Bray, presidente della Fondazione “Notte della Taranta”. “Unisce diverse forme d’arte e valorizza il patrimonio culturale del Salento. È un evento che guarda al passato e al futuro, coinvolgendo artisti e pubblico in un’esperienza unica.”

Il programma di quest’anno è incentrato sul tema della responsabilità e invita tutti a partecipare, a imparare e a condividere la passione per la pizzica.