​Aspettando Santa Domenica…Scorrano si prepara a diventare la ‘capitale mondiale delle luminarie’

Certo, ammirale le imponenti architetture di luce che, anno dopo anno, ammutoliscono i presenti è uno spettacolo ineguagliabile, che non può essere raccontato, ma vissuto dal vivo con il naso all’insù. Altrettanto bello è vedere come cambia il volto di Scorrano, un piccolo comune di 7mila anime che si prepara ad ospitare tra le sue piazze e strade migliaia di visitatori, 600mila quelli che hanno reso le passate edizioni un successo.

Tutto il paese è in fermento per la tradizionale Festa di Santa Domenica, per organizzare le celebrazioni in cui si mescolano fede religiosa e devozione, musica e preghiere, luci e spettacoli pirotecnici, musica e buon cibo. Tutto per la Santa che, secondo la leggenda, liberò Scorrano dalla peste, diventando da quel momento un punto di riferimento per l’intera comunità. Ciriaca – com’era conosciuta a quei tempi – come segno di riconoscenza, avrebbe chiesto solo che lanterne e lucerne a olio brillassero su balconi, terrazze, finestre e porte di casa, per testimoniare al mondo intero l’avvenuto miracolo.

Nella «Capitale mondiale delle luminarie» si lavora giorno e notte per curare anche il più piccolo dettaglio che renda speciale la “madre” di tutte le feste patronali d’Italia. E così, passo dopo passo, si sta mettendo in piedi l’evento forse più atteso dell’estate salentina che ha raggiunto ormai una risonanza internazionale.

Come da tradizione, è quasi finito l’allestimento delle maestose e sfavillanti architetture di luce che ogni anno regalano suggestioni diverse e grandi emozioni a migliaia di visitatori e turisti. Milioni di luci che si accenderanno a ritmo di musica.

Se le cosiddette “parazioni” che illumineranno piazze, strade e vicoli sono ormai una caratteristica distintiva di Scorrano, lo spettacolo delle accensioni musicali quest’anno riserverà molte sorprese.

Non resta che segnare sull’agenda l’appuntamento con la Festa di Santa Domenica da venerdì 5 luglio a lunedì 8.

Se siete alla ricerca di un’esperienza autentica e ricca di emozioni, la Festa di Santa Domenica a Scorrano è quello che fa per voi. Lasciatevi avvolgere dall’atmosfera di devozione, ammirate la bellezza delle luminarie e immergetevi nella cultura e nelle tradizioni di questo splendido borgo salentino.