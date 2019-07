Il 19 Luglio, a Soleto, organizzata da Legambiente “La Poiana” di Galatina con il patrocinio del Comune di Soleto, prima edizione de “La Notte Grika”. Direttore artistico della manifestazione, Davide Miceli, ideatore dell’evento.

Nel DNA di tutto un territorio, noto come Grecìa Salentina, musica e arte ma anche enogastronomia e tradizioni che si tramandano da generazioni. Un fil rouge che parte da lontano e arriva fino ai giorni nostri.

Una lunga “Notte Grika”

Luogo eletto per “La Notte Grika” il centro storico di Soleto che con la sua stratificazione storico-architettonica riporta indietro le lancette di numerosi decenni sino a ricreare il microcosmo in cui il griko era lingua corrente.

Si comincia alle 19.00 con il corpo di ballo della “Notte della Taranta”che balla al suono dei tamburelli dei giovanissimi allievi del corso di tamburello dell’associazione “Francesco Marco Attanasi” e i ragazzi dell’associazione “Gli Amici di Nico”. Alle 22.00, in piazza Vittorio Emanuele II, il concerto in acustico dei Ghetonìa cui seguiranno delle Ronde spontanee di tamburellisti.

Una festa che celebra il territorio

Un evento legato alle tradizioni popolari, ideato con l’obiettivo preciso di tenere viva la memoria storica di una terra intera e con l’intento di recuperare una lingua a rischio di estinzione che rappresenta il segno particolare di questo territorio.

Ma non solo. “La Notte Grika” sarà l’occasione per far dialogare idealmente il patrimonio culturale materiale e immateriale del Comune di Soleto e nasce per “portare le nostre radici nel futuro” come ha dichiarato lo stesso Direttore Artistico e ideatore dell’evento, Davide Miceli.

A fare da cornice alla serata il mercatino di prodotti artigianali, i laboratori creativi, mostre fotografiche e live painting.

“La Notte Grika”, un evento plastic free

Una festa che celebra il territorio, non solo della Grecìa ma dell’intero Salento, anche con le sue produzioni di qualità.

Una serie di stand di prodotti enogastronomici di a km 0, provenienti dalla Grecìa Salentina e dai comuni circostanti, arriveranno nella centralissima Piazza Garibaldi con i loro sapori e profumi.

Una festa plastic free e inclusiva che vede tra i protagonisti Arci Artelica, Pro Loco di Soleto, L’Associazione Gli Amici di Nico, l’Istituto Immacolata e la cooperativa L’Adelfia.

Il tema dell’ambiente è trasversale alla voglia di riscoprire e riappropriarsi dell’amore per la propria terra intesa come culla, luogo di sicurezza e punto fermo al quale ritornare.

La serata promossa dal circolo di Legambiente “La Poiana” sarà interamente plastic free. Nessuna stoviglia “usa e getta”, tutto sarà riciclabile e biodegradabile per cercare di sensibilizzare una comunità verso una visione forse meno comoda ma più orientata verso la salvaguardia dell’ambiente.

“Una sfida che Legambiente porta avanti da 30 anni” ha tenuto a precisare Silvana Bascià, Presidente di Legambiente “La Poiana” Galatina.

L’Amministrazione di Soleto ha sposato questa visione capace di coniugare ambiente e storia, cultura e tradizione, educazione ed ecologia.

Appuntamento, dunque, a Soleto, 19 luglio, ore 19.00.