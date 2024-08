Leverano si prepara a brindare all’ultima notte del Birra e Sound Circus

Dopo 18 edizioni, il festival internazionale della birra più atteso del Salento sta per concludersi con un gran finale. Questa sera, il Birra e Sound Circus si congeda con un evento imperdibile che farà vibrare tutta la Puglia.

La serata sarà un mix esplosivo di suoni e ritmi grazie alle esibizioni di Antonio Castrignanò & Taranta Sounds e Io e i Gomma Gommas. La tradizione della Taranta incontrerà la rivisitazione punk/rock’n’roll delle canzoni italiane più amate, creando un’atmosfera unica e coinvolgente.

Come sempre oltre 200 tipologie di birra, tra cui tante specialità artigianali provenienti dai migliori micro birrifici italiani, saranno disponibili per soddisfare anche i palati più esigenti. Un’occasione unica per scoprire nuovi gusti e aromi.

Oltre alla birra, non mancheranno le delizie culinarie, con un’ampia offerta di piatti tipici italiani e internazionali. L’area dedicata ai clienti sarà animata da un’atmosfera conviviale, perfetta per trascorrere una serata in compagnia.

Il Birra e Sound Circus è molto più di un semplice festival della birra. È un’esperienza unica, un momento di incontro e di scambio tra appassionati di musica, birra e buona cucina. Un evento che ha saputo conquistare il cuore di migliaia di persone edizione dopo edizione.