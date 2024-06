“Canti e Cunti”, all’Abbazia di Cerrate tornano le Sere Fai d’Estate

Da giugno a settembre tornano le Sere Fai d’estate che prevedono il prolungamento dell’orario di apertura; il primo appuntamento previsto per venerdì 28 giugno con Canti e Cunti.

Canti e cunti è una speciale visita, al chiaror di luna, condotta a due voci, da una guida esperta e da Anna Cinzia Villani, interprete della musica popolare salentina.

Ad ogni tappa della visita, ai racconti sulla storia dell’Abbazia, si alterneranno canti di amori e di tormenti, di segreti ancestrali e di antiche convenzioni sociali, legati alla dura vita e all’estenuante lavoro dei campi. Nenie, stornelli, serenate, anche in griko, saranno accompagnati dalla musica dell’organetto diatonico, dei tamburi e di alcuni arnesi tipici della vita quotidiana (tavola per lavare i panni, apribottiglie, ecc.) che diventano, per l’occasione, vere e proprie percussioni. Un modo inedito per scoprire l’anima agricola e masserizia di questo luogo, riflesso della storia più autentica dell’intero Salento.

Ai partecipanti sarà offerto un calice di vino, mentre al termine della serata, sarà possibile degustare (su prenotazione) il cestino tipico salentino fornito da Antichi sapori.

Orari 28 giugno | ore 20:30 e 22:00 Biglietti Iscritti FAI: € 7,00 Intero: € 14,00 Ridotto 6-18 anni: € 9,00 Studenti 19-25 anni: € 9,00 Persone con disabilità: € 7,00 Famiglia (2 adulti e figli 6-18 anni): € 35,00 Famiglia Iscritta FAI: € 21,00. (Per la famiglia iscritta FAI, acquistare solo 3 biglietti Iscritti FAI. Nel caso di 2 o più figli selezionare la gratuità 0-5 anni.) Ridotto 0-5 anni: gratuito (scegliere la quantità dopo aver selezionato il biglietto famiglia)



Per info e prenotazioni (entro e non oltre 2 giorni prima dell'evento): 0832/361176 o [email protected]

Per quel che riguarda il cestino, si potrà scegliere tra: Puccia salentina con capocollo di Martina Franca, caciocavallo e verdure grigliate di stagione e dolce tipico (crostata con marmellata di fragole); Pitta (focaccia) di patate con prosciutto e formaggio e dolce tipico (crostata con marmellata di fragole). Costo cestino 12 euro