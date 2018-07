Colto da malore si accascia al suolo, prontamente soccorso il defibrillatore gli salva la vita

Dopo il salvataggio alcuni giorni fa di una bimba di appena quattro anni, presso il parco acquatico Splash di Gallipoli, un’altra bella notizia in tal senso giunge da Torre dell’Orso e certifica il grado di preparazione degli addetti al soccorso nelle strutture balneari salentine.

Nella giornata di ieri, nella marina di Melendugno, tra decine di bagnanti, su un tratto di spiaggia libera accanto il Lido La Sorgente, un uomo dell’età di circa 70 anni, in vacanza con la famiglia anni ha accusato un malore e si accasciato al suolo. Non appena le tante persone presenti si sono accorte di quanto accaduto, è prontamente scattata la macchina soccorsi a opera del personale di Salvataggio dei “Servizi Spiaggia di Giovanni Borelli” che hanno raggiunto di brevissimo tempo l’uomo.

Il primo a intervenire è stato Gianluca Mingiano, formato al BLS-D e munito di Defibrillatore semiautomatico che, praticato il massaggio cardiaco e applicati gli elettrodi, ha avviato il percorso di defibrillazione precoce.

A sostegno degli operatori impegnati nelle procedure e coordinati in remoto dalla centrale operativa 118, sono intervenuti, allertati via radio, gli assistenti bagnanti del Lido La Sirena, di Ugo Potenza. Tra i soccorritori, eroi inaspettati, anche Daniela Dell’Anna, dell’Areonatica Militare, oltre a un medico e un’infermiera in vacanza. Un’alternanza puntuale di massaggio cardiaco e shock elettrici ha ripristinato il ritmo cardiaco fino all’arrivo, dopo soli 20 minuti, dei mezzi di soccorso avanzati che hanno messo il paziente in sicurezza e l’hanno condotto, vivo, presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove è stato affidato alle cure avanzate della Terapia intensiva cardiologica.

Durante l’intervento è stato allertato anche il servizio custodi ambientali della pineta di Torre dell’Orso che hanno consentito agli operatori laici prima e sanitari poi, di intervenire al riparo da curiosi che si accalcavano nella zona.

Un successo legato alla sinergia tra pubblico e privato; alla collaborazione nell’ambito del piano collettivo di salvamento firmato tra l’amministrazione comunale, nella persona del Sindaco e l’associazione balneari Assotour e il grande lavoro di soccorso, promozione culturale e formazione, dell’Seus 118 Leccese.

Il Dr. Scardia, presente in centrale operativa al momento dell’accaduto, ha voluto sottolineare l’ottima integrazione tra soccorritori “laici” e operatori di centrale operativa; collaborazione che ha consentito il tempestivo avvio delle procedure di soccorso e defibrillazione attraverso i soccorritori non appartenenti agli operatori sanitari ospedalieri, regolarmente formati e capillarmente diffusi lungo tutta la nostra costa, e gli operatori specializzati. “Un modello a cui ispirarsi come buona prassi nella gestione dell’emergenza cardiaca, in grado di abbattere la mortalità da arresto cardiaco sul territorio” ha concluso lo stesso Scardia.

Si ricorda che, a seguito di questa prima sperimentazione made in Salento, tutta la costa pugliese è stata cardioprotetta grazie all’ordinanza balneare 2017 della Guardia Costiera Regionale e che, la stessa Regione Puglia, su proposta del consigliere Ruggiero Mennea, ha emanato lo scorso Aprile, un’importante Legge Regionale per la promozione dei defibrillatori nei luoghi di aggregazione e rischio che fa da apripista per l’intera Nazione.

Ultima modifica: 14 luglio 2018 11:11