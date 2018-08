Una delle feste più antiche del Salento? È “la Lizza” che si celebra ad Alezio

La Festa della Lizza è indubbiamente una delle Feste Patronali più antiche del Salento. Era il 1810, infatti, quando Gioacchino Murat, Re del Regno di Napoli e consorte di Carolina Bonaparte, istituzionalizzava la già antichissima Fiera autorizzando “…la comune di Gallipoli (a quei tempi Alezio era una frazione di Gallipoli, conosciuta come Villa Picciotti) in terra d’Otranto, a tenere una fiera nella Parrocchia della Lizza, nei giorni 13,14 e 15 del mese di Agosto di ogni anno”.

Ormai è un appuntamento irrinunciabile per ogni aletino e per i tanti affezionati frequentatori provenienti dai paesi limitrofi, diamo un’occhiata al programma ufficiale per scoprire cosa ha in serbo per noi il Comitato Festa Patronale S.M. della Lizza!

Programma 14 Agosto

Ore 10:30 – Apertura ufficiale della Festa, partenza dal Comune di Alezio- Corteo accompagnato da:

– Gruppo Stars Cheerleader , curato dall’Oratorio S.M. della Lizza

– Corteo Storico Murattiano, organizzato dalla Pro Loco Alezio

– Fanfara dei Bersaglieri , Sezione ANB “Magg. La Rosa Giuseppe” Capofanfara S. Tenente Salvatore Mottola

Ore 20.30 – Solenne Processione dei credenti. Al rientro dalla processione si assisterà ad una suggestiva fiaccolata, offerta dalla Famiglia Manco di Alezio.

Ore 23.15 – Esibizione di Ennio C. (genere Pop, Disco, Trash) presso il Largo Fiera, vocalist della serata Max Battaglia di Radio Orizzonti Activity.

15 Agosto

Le solennità in suffragio della Patrona si svolgeranno per tutta la giornata, alle ore 5.00, 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 18.30 ed alle 19.30.

Fiera della Lizza – Apertura all’alba in Via Parabita.

– Apertura all’alba in Via Parabita. Ore 07.00 Sparo di una poderosa a salve, offerta dalla Sig.ra Cortese Anna.

Inizio Fiera della Lizza

Ore 10.00 Matinè Musicale in Piazza Vittorio Emanuele II e Concerti Bandistici

– Grande Orchestra di Fiati G. Ligonzo Città di Conversano Maestro Angelo Schirinzi

– Gran Concerto Musicale Municipale Città di Francavilla Fontana Maestro Ermir Krantja

In Tarda sera l’attesissimo spettacolo pirotecnico a cura delle premiate ditte Pirotecnica Chiarappa Giuseppe da San Severo (FG) e Fratelli Pannella da Ponte (BN).

16 Agosto

“Meraviglioso”

Ore 21.30 – Concerto dell’Orchestra Terra del Sole presso il Largo Fiera. Dirige l’orchestra il M° Enrico Tricarico.

Si esibiranno Michele Cortese ed Antonio Ancora, il Soprano Lucia Conte ed il Tenore Vincenzo Sarinelli.

La serata sarà condotta da Ivan Raganato e sarà ospite Andrea Baccassino

17 Agosto

“Sagra te la pittula” – Apertura della sagra dalle ore 20.00

Ore 20.30 – Esibizione coreutica della scuola di ballo Star Dance di Alezio

Ore 21.30 – Tammurria, gruppo di musica popolare in concerto.

Le Mostre

Durante tutti i giorni di Festa (14, 15 e 16) sarà possibile visitare la mostra “Il vento devoto”, una collezione esclusiva di ventagli d’autore dedicati ai Santi Patroni, allestita presso il Museo della Confraternita da Pugliarmonica con la regia artistica di Antonio Chiarello.

Contemporaneamente si potrà godere dell’esposizione fotografica dei lavori di Michele Piccinno, curata dall’Associazione culturale Interferenze.

