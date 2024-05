Studentessa del “Banzi” di Lecce si aggiudica la 14ma edizione del Premio “Sergio Vantaggiato”

Beatrice Napolitano, studentessa del Liceo Scientifico ‘G. Banzi’ di Lecce, ha vinto il 14° Premio “Giornalista per un giorno – Sergio Vantaggiato”, organizzato dal Panathlon Club Lecce con il Patrocinio e la collaborazione della Provincia di Lecce e dell’Ordine dei Giornalisti di Puglia.

Beatrice Napolitano ha vinto con un articolo sul nuovo corso del calcio alla luce dell’ingresso dei Paesi arabi nel mondo del pallone. Al 2° posto si è classificato Lorenzo Carbone dell’I.I.S.S. ‘Fermi’ di Lecce; al 3° a pari merito, Carlotta Iaconisi del Liceo Classico “G. Palmieri” di Lecce ed Emanuele Cazzella dell’I.I.S.S. Bachelet” di Copertino.

Menzioni speciali per Chiara Calogiuri (Palmieri) e Sofia Tarantino (Liceo Classico “Capece” di Maglie). Le borse tre di studio in palio sono state finanziate da U.S. Lecce, Quarta Caffè e BCC Banca di Credito Cooperativo di Terra d’Otranto. Attestati di merito sono stati assegnati agli studenti che si so o classificati tra il 5° e il 10° posto : Ginevra Puce (Capece), Matteo Raho (Palmieri), Silvia Pennetta (Banzi), Matteo Pio Fioschi ( Liceo Scientifico “De Giorgi” di Lecce) Sara Catalano ( ITET “Olivetti” di Lecce), Francesco Mazzarone (Fermi), Aurora Greco (Liceo Statale “ “Siciliani di Lecce), Francesca Mazzei (Palmieri), Anna Pia Mazzeo (De Giorgi). Nella classifica Junior, riservata agli studenti delle prime due classi al 1° posto si è classificata Giorgia De Benedittis (Liceo Classico ‘Galilei’ Nardò), al 2° Francesco Marra (Liceo Classifco “ C. Colonna’ – Galatina), al 3°(ex aequo) Marta Giannone (I.I.S.S. Deledda’ Lecce) e Francesco Marsini (De Giorgi).

Al concorso hanno partecipato 109 studenti di 14 licei ed istituti di istruzione superiore di Lecce e della Provincia. La Cerimonia di Premiazione si è svolta nei giorni scorsi nell’Auditorium del ‘Fermi’ di Lecce, diretto da Aldo Guglielmi. Vi hanno partecipato i Familiari di Sergio Vantaggiato, il figlio Martino, la sorella Rosanna e il fratello Antonio, numerose scolaresche con capi d’istituto, docenti e molti familiari degli studenti premiati.

Tra le autorità il vice questore di Lecce Francesco Triggiani, l’assessore allo sport della Città di Lecce Paolo Foresio, Roberta Lomonaco in rappresentanza della Provincia di Lecce, il consigliere dell’Ordine dei Giornalisti di Puglia Francesco De Pascalis il presidente Provinciale del Coni Gigi Renis, i rappresentanti delle Forze Armate (Esercito e Marina Militare) e delle Forze dell’Ordine (Carabinieri e Guardia di Finanza) . Ha presieduto Franco Elia, presidente del Panathlon Club Lecce per il biennio 2024/25 alla presenza del neo Governatore dell’Area 8 (Puglia, Basilicata e Calabria) del Panathlon Italia Ludovico Malorgio, alla prima uscita ufficiale nella sua città col nuovo incarico. Ha condotto Virginia Panzera, docente del ‘De Pace’ di Lecce, giornalista, esperta di video comunicazione e spettacolo.