A Miggiano torna Expo orienta scuola, l’open day per i futuri studenti delle superiori

Torna dopo l’anno di stop dovuto alla pandemia l’Expo orienta scuola, l’open day che il Comune di Miggiano – con il patrocinio della Regione Puglia, la Provincia di Lecce e l’Ufficio scolastico regionale – organizza per gli studenti alle prese con la scelta del percorso di studi superiore. Il primo appuntamento con la promozione delle offerte formative era stato lanciato nel 2019, sulla spinta delle indicazioni contenute nella circolare con cui il Miur consigliava agli istituti scolastici di presentare la propria offerta di studio ai futuri studenti. La concessione del quartiere fieristico a tutte le scuole superiori del territorio da parte del Comune è stato un passo naturale, vista l’ampiezza di un luogo che ben si presta ad agevolare l’interlocuzione di genitori e studenti con il complesso delle rappresentanze degli istituti del circondario. E vista anche l’ambizione del Comune di sfruttare la fiera come contenitore per coniugare gli interessi dell’intero territorio, oggi rimarcata dal sindaco Michele Sperti.

“L’Amministrazione comunale – afferma il primo cittadino – riconosce la vocazione promozionale e fieristica di Miggiano e ritiene che, per poter rispondere al meglio, occorre coinvolgere tutto il territorio. Il quartiere fieristico di Miggiano rappresenta uno straordinario contenitore per molteplici manifestazioni che tendono sia all’offerta di beni sia all’organizzazione di servizi. Ad oggi il Comune di Miggiano ha allestito le seguenti manifestazioni: Expo 2000 Industria Artigianato Agricoltura e Turismo del Salento, Expo Turismo Arte Terra e Natura del Salento, Expo Orienta Scuola Ogni evento ha sortito un gran successo di pubblico e di visitatori, procurando indiscussi vantaggi al territorio. L’evoluzione di un progetto Expo 2000 non rappresenta più solo il nome della rinomata fiera regionale di ottobre, giacché nel tempo quel nome è cresciuto, è maturato, è diventato un marchio, una mission del Comune di Miggiano e, con questo, si occupa di erogare diversi servizi al basso Salento. Expo 2000: Industria, Artigianato, Agricoltura e Turismo del Salento, infatti, sostiene e dà visibilità alle imprese, Expo Turismo: Arte, Terra e Natura del Salento” promuove gli artisti e le produzioni locali, esprime le tipicità agricole e naturali del Salento, “Expo Orienta Scuola sostiene gli studenti e li accompagna nella difficile scelta della scuola superiore”.

L’iniziativa Expo orienta scuola 2021 vedrà l’allestimento di stand di varie scuole del territorio, da giovedì 18 e poi il 19, il 20 e il 21 novembre: I.I.S.S “G. Salvemini” Alessano, I.I.S.S. “Bottazzi”, I.I.S.S. “De Viti-De Marco”, I.I.S.S. “Meucci”, I.I.S.S. “Rita Levi Montalcini”, Liceo Scientifico “Vanini” Casarano, .I.S.S. “A. Vespucci” Gallipoli, Liceo Classico “Capece”, I.I.S.S. “Cezzi-De Castro”, Liceo Scientifico “Da Vinci”, I.I.S.S.“La Noce”, “I.I.S.S. “Mattei” Maglie, Ipseo “A. Moro” Santa Cesarea Terme, I.I.S.S. “Don Tonino Bello”, Liceo “G. Comi”, Liceo Scientifico “Stampacchia” Tricase, CPIA Lecce Centro Provinciale Istruzione Adulti Ugento.

Di orientamento si occuperà anche l’Unisalento, presente in fiera all’interno del padiglione istituzionale. L’inaugurazione giovedì 18 novembre alle ore 18 alla presenza dell’Assessore regionale alla Formazione e al lavoro, Sebastiano Leo, del Rettore dell’Università del Salento, Prof. Fabio Pollice, del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, Dott. Vincenzo Melilli e del Sottosegretario al Ministero dell’Istruzione, Dott. Rossano Sasso, che in videoconferenza porgerà il saluto istituzionale.