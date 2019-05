Amministrative 2019. A Miggiano scatta l’ora di Michele Sperti, è lui il nuovo Sindaco

A Miggiano la corsa a due ha un suo vincitore. Michele Sperti, infatti, è il nuovo Sindaco ed è a lui che cittadini del comune salentino hanno deciso di affidare l’amministrazione del Palazzo di città per il prossimo quinquennio.

E’ stata corsa a due per la poltrona più importante del municipio

A seguito di due mandati consecutivi, il sindaco uscente Giovanni Damiano ha scelto come suo successore l’avvocato Michele Sperti, già assessore nella sua squadra. Il 41 enne, docente oltreché avvocato, è stato indicato unanimemente lo scorso febbraio come candidato della maggioranza uscente e si è posto al vertice della lista civica “Uniti per Miggiano”. Lo schieramento vanta una buona esperienza nella politica locale: tra i candidati consiglieri difatti vi è lo stesso Damiano, Maria Mancarella, assessore nel 2009, oltre a due ex consiglieri comunali.

Il confronto è stato con Vito Santo Marzano, docente di materie letterarie nelle scuole medie, già consigliere comunale e assessore negli anni ’90, sostenuto dalla lista “Miggiano Tutta”.