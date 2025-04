“Basta sangue, la sicurezza non è un costo!”. Cgil, Cisl e Uil Lecce unite per un Lavoro Sicuro

“Basta sangue. Una strage continua, che va fermata. Perché sul lavoro si continua a morire ogni giorno”. Con queste parole forti e unite, Cgil Lecce, Cisl Lecce e Uil Lecce annunciano la loro piena adesione alla mobilitazione nazionale per la celebrazione del Primo Maggio 2025, interamente dedicato al tema cruciale della salute e sicurezza sul lavoro.

Le cifre sono drammatiche e inaccettabili: come ha ricordato l’Organizzazione Internazionale del Lavoro, ogni anno nel mondo si contano 2,8 milioni di vittime di infortuni sul lavoro.

In Italia, l’Anmil (Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e invalidi del Lavoro) ha sottolineato come nel solo 2024 si siano registrati 1090 infortuni mortali. Numeri che impongono una riflessione profonda e azioni concrete per fermare questa tragica escalation.

Proprio per questo, a livello nazionale, i tre sindacati saranno “uniti per un lavoro sicuro“, celebrando la Festa dei Lavoratori in tre piazze simbolo con manifestazioni unitarie: Roma, Casteldaccia (in provincia di Palermo) e Montemurlo (in provincia di Prato). Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, interverrà ai Fori Imperiali nella Capitale, città duramente colpita dagli incidenti sul lavoro. La segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, sarà a Casteldaccia, luogo della terribile tragedia del 6 maggio 2024. Il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, ricorderà a Montemurlo la giovane Luana D’Orazio, vittima innocente nel 2021.

Anche nel Salento, Cgil Lecce, Cisl Lecce e Uil Lecce hanno profuso un forte impegno sul tema della sicurezza, culminato con la sottoscrizione, lo scorso marzo in Prefettura, del “Protocollo d’intesa per il rafforzamento della sicurezza sui luoghi di lavoro nella provincia di Lecce”.

Questo importante documento, siglato da tutti gli attori pubblici e privati del territorio, ha sancito la riconferma dell’Osservatorio Provinciale Sicurezza sul Lavoro, un organismo fondamentale per monitorare gli infortuni, individuare strategie di prevenzione, promuovere buone pratiche e l’adozione di sistemi di rilevazione dei mancati infortuni.

“Su forte input delle sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil – dichiarano congiuntamente Tommaso Moscara, Segretario Generale Cgil Lecce, Ada Chirizzi, Segretario Generale Cisl Lecce e Mauro Fioretti, Coordinatore Territoriale Uil Lecce – abbiamo voluto potenziare, attraverso la collaborazione con gli Enti Bilaterali, l’attività di sensibilizzazione, formazione e informazione sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro. Questo si traduce in percorsi formativi dedicati a studenti e docenti, valorizzazione del ruolo degli RLS e dei Preposti, e moduli formativi specifici per le imprese edili in vista della patente a crediti”.

Il Protocollo prevede una maggiore attenzione alla sensibilizzazione delle Stazioni Appaltanti sull’importanza del “Bollino Sicurezza Cantieri” e il potenziamento del servizio “Ispettore di Turno” presso l’ITL di Lecce. Un’attenzione particolare è rivolta al settore agricolo, con l’istituzione di un programma di sorveglianza sanitaria mirato alla prevenzione dei rischi specifici di questo comparto.

Le tre sigle sindacali nel Salento, ribadiscono con forza che la sicurezza sul lavoro non è un costo, ma un diritto fondamentale e un investimento necessario per la dignità umana e per il futuro del nostro territorio. Il Primo Maggio 2025 sarà un’occasione importante per ribadire questo messaggio e per chiedere con ancora più determinazione un impegno corale e concreto da parte di istituzioni, imprese e di tutta la comunità per fermare questa inaccettabile strage.