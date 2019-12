A Natale la solidarietà “Prende il volo”, il 61° Stormo dona strumentazioni ai reparti pediatrici del Salento

Sempre più spesso il Natale rappresenta un’occasione per avvicinare le Istituzioni a chi ha bisogno di aiuto e sostegno, così, dopo le visite dei Carabinieri al reparto di pediatria dell’ospedale di Gallipoli e quella degli agenti del Commissariato della “Città Bella”, agli anziani, anche l’aeroporto militare di Galatina, quotidianamente impegnato nell’addestramento dei futuri piloti militari italiani e stranieri, ha utilizzato la cornice natalizia per dare sostanza alle numerose iniziative di solidarietà messe in piedi nel corso dell’anno che si avvia alla conclusione.

Da qualche anno la scuola di volo salentina porta avanti il progetto “Cuore con le Ali”, iniziativa in cui confluiscono numerose attività finalizzate a raccogliere fondi da destinare in beneficenza a enti e associazioni del territorio.

Le risorse raccolte nel 2019 hanno contribuito all’acquisto di una ludocarrozzina, donata al reparto di Pediatria dell’ospedale “Santa Caterina Novella” di Galatina, e di due strumentazioni sanitarie – un monitor multiparametrico e un bilirubinometro – devolute al reparto di “Neonatologia” dell’ospedale “Veris delli Ponti” di Scorrano.

La donazione si è svolta nella giornata di ieri, presso l’aula riunioni dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, nel corso di un incontro organizzato da “Cuore e mani aperte”, Ente del Terzo Settore che ha fornito una preziosa e fattiva collaborazione alla buona riuscita di tutta l’attività.

“Il Natale rappresenta un’occasione per testimoniare l’altruismo e la sensibilità del personale dell’aeroporto, sempre pronto a manifestare con forza e in modo tangibile, la vicinanza e l’affetto verso il territorio e la gente salentina”, ha affermato nel corso dell’incontro il Colonnello Alberto Surace, Comandante della base aerea di Galatina

All’evento, preceduto dalla Santa Messa celebrata dal Vescovo di Lecce, Monsignor Michele Seccia, hanno preso parte, oltre allo stesso Arcivescovo, i Comandanti dei due Reparti che operano sull’aeroporto di Galatina, il colonnello Alberto Surace, comandante del 61° Stormo, e il colonnello Alessandro Pellegrini, direttore del 10° Reparto Manutenzione Velivoli; Don Gianni Mattia, fondatore dell’Organizzazione di Volontariato; Rodolfo Rollo, direttore generale ASL Lecce; Antonio Pastore, direttore amministrativo ASL Lecce; il direttore sanitario dell’ospedale di Galatina, Giuseppe De Maria, e il vice direttore sanitario dell’ospedale di Scorrano, Franco Malerba.

Non solo beneficenza però. La base aerea di Galatina ha voluto essere vicina in particolare ai bambini ricoverati: i piloti dello Stormo, in tuta e casco da volo, hanno organizzato infatti una visita a sorpresa ai piccoli pazienti dei reparti pediatrici della provincia, donando poster e gadget e soprattutto cercando di strappare un sorriso a chi quotidianamente vive situazioni di disagio e sofferenza. Nel caso del day hospital pediatrico dell’ospedale di Casarano, i bimbi hanno ricambiato la visita e, girovagando tra aerei e simulatori di volo, hanno potuto, almeno per qualche momento, distrarsi dalle difficoltà legate alla malattia.20