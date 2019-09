Alessano è plastic free. Nelle scuole arrivano i distributori di acqua potabile

Via la plastica, a cominciare dalle scuole! È l’importante iniziativa intrapresa dalla giunta Comunale di Alessano, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Alessano, e il sostegno di alcune aziende private.

Manca poco e l’Amministrazione consegnerà a tutti gli studenti delle Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado dei plessi di Alessano e Montesardo i distributori/dispencer per acqua potabile, refrigerata e microfiltrata. Non solo: verranno distribuite a tutti gli alunni del Comprensivo anche borracce in alluminio, per favorire l’utilizzo dei dispencer e l’eliminazione delle bottigliette di plastica.

Lo scopo è quello di avviare una corretta e fattiva educazione ambientale delle nuove generazioni anche attraverso il concetto dell’utilizzo dell’acqua di rete. Il tutto sulla scia della più grande sensibilizzazione mondiale per l’ambiente.

Tra i benefici dell’iter iter formativo tra Comune e Scuola vi sarà l’abbattimento della quantità di rifiuti prodotti, in particolare la plastica delle bottigliette, e insieme contribuire a diminuire, a carico dei cittadini, i costi di smaltimento.

La presenza di erogatori nei plessi scolastici porterà ad un sostanziale abbattimento della produzione dei rifiuti in plastica, per una media di circa 100/150 mila bottiglie di plastica per un istituto scolastico medio grande.

Le parole dell’assessore

“All’Amministrazione comunale è sembrata– spiega l’assessore all’Ambiente Monica Torsello – una soluzione vantaggiosa per la gestione della risorsa idrica nelle scuole, che abbatte sensibilmente i costi per le famiglie legati all’acquisto dell’acqua, diminuisce il lavoro a carico del personale scolastico (stoccaggio delle bottiglie in magazzino e frigoriferi, smaltimento dei rifiuti plastici), e soprattutto riduce al minimo lo spreco d’acqua ed è un messaggio importante a livello ecologico.

Riteniamo che questo sistema integrato di distribuzione di dispencer per l’acqua, da un lato, e delle borraccette in alluminio, dall’altro, sia la migliore soluzione per definitivamente eliminare dalle nostre scuole, e partendo da esse, il consumo eccessivo di plastica. Sarebbe auspicabile, e a questo ci impegneremo, fornire la stessa dotazione in tutti gli immobili pubblici della comunità, palazzo comunale, biblioteca ecc”.

L’acqua fornita dai dispencer donati alle scuole sarà microfiltrata, refrigerata e fornita a chilometri zero, in quanto rinveniente dalla fonte idrica pubblica.

Le parole del sindaco

Soddisfatto anche il primo cittadino. “Siamo convinti – spiega il sindaco Torsello – che la scuola ed i nostri ragazzi siano veicolo fondamentale per una diffusione più celere ed efficace di una sana e corretta educazione ambientale, che parte dai gesti quotidiani. Usare a scuola un distributore di acqua e riempire una borraccia che verrà riutilizzata il giorno dopo, ed il giorno dopo ancora, sembrano gesti un po’ più desueti rispetto all’utilizzare una semplice bottiglietta di plastica e poi gettarla via. Ma siamo certi che i nostri ragazzi sapranno fare tesoro di questa iniziativa che siamo lieti di proporgli, in collaborazione con la Dirigente Dott.ssa Salvatora Accogli. Confidiamo di fatto nell’immediata acquisizione, da parte della popolazione scolastica, di questa buona pratica per la riduzione di rifiuti e un migliore utilizzo della risorsa idrica pubblica”.

La scuola

Si dice fiera dell’operazione anche la dirigente scolastica, Salvatora Accogli.

“L’eliminazione dei distributori di bibite e merendine dalla scuola è già passato dagli organi collegiali di aprile che avevano votato a favore dell’installazione delle ‘fontanelle’. Anche perché la scuola, sempre attenta alla salvaguardia dell’ambiente e al benessere degli alunni, preferisce rinunciare a quei, sempre utili introiti, che provenivano dai distributori a vantaggio anche di una alimentazione più sana”.

Per una corretta sensibilizzazione ed attuazione del progetto, a breve verranno organizzati singoli eventi in ciascun plesso interessato, durante i quali verrà presentata l’iniziativa ai ragazzi. Nell’occasione verranno attivati i dispencer di acqua e distribuite le borracce di alluminio.