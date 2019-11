Nuova allerta meteo arancione in Salento, ad essere colpito soprattutto il versante ionico

Nuova allerta meteo, a partire dalle ore 8:00 di domani, in Salento, ancora in ginocchio per i danni provocati lungo tutta la costa a causa delle fortissime precipitazioni degli scorsi giorno. A diffondere l’allerta arancione è la Capitaneria di Gallipoli.

Sono attese piogge sparse e diffuse su tutto il Salento, anche a carattere di rovescio o temporale. Nel mirino del maltempo che porta il livello di allerta meteo in alto, sono soprattutto le coste ioniche della penisola salentina, dove le piogge saranno molto abbondanti.

Non da meno le raffiche di vento attese. Saranno soprattutto le coste a subire maggiormente i venti forti e le raffiche di burrasca, in prevalenza sud-orientali. Anche il vento, come le piogge, sarà più intenso sul versante ionico.

Non è ancora iniziata la ricostruzione di un Salento spezzato e scosso dal maltempo che ha interessato (e interessa) tutto il territorio nazionale. Lo scorso 12 novembre, a patire i danni ingenti provocati dalle condizioni metereologiche sono stati molti comuni, soprattutto sul versante ionico. Da Santa Maria di Leuca a Porto Cesareo, quasi nulla è stato risparmiato dalla furia del mare e del vento che hanno letteralmente inghiottito il Salento.

È di qualche giorno fa l’iniziativa lanciata dai primi cittadini di 5 comuni salentini (Castrignano del Capo, Ugento, Gallipoli, Nardò e Porto Cesareo) fortemente colpiti dal maltempo e che ora devono fare i conti con la ricostruzione.