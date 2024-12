A Poggiardo attivo l’Ambulatorio della Malattia di Parkinson e dei Disordini del Movimento

Nell’ambulatorio specialistico di Neurologia del Distretto Socio Sanitario di Poggiardo è attivo l’Ambulatorio della Malattia di Parkinson e dei Disordini del Movimento che costituisce Centro Spoke della Rete Parkinson Puglia.

Il Servizio consente la diagnosi precoce e la cura di una delle più frequenti problematiche nell’ambito delle cronicità neurologiche e in particolare delle malattie neurodegenerative, garantendo la prossimità assistenziale territoriale e la gestione delle diagnosi differenziali nell’ambito dei Disturbi del Movimento.

Il Servizio Ambulatoriale Specialistico è disponibile a partire dal 2 dicembre, il lunedì mattina dalle ore 8 alle ore 14. Si accede con impegnativa del Medico di Medicina Generale e prenotazione CUP della ASL su agenda pubblica.

La diagnosi dei disturbi di movimento e della Malattia di Parkinson si incentra sulla valutazione clinico-Neurologica da parte di un clinico esperto.

Nell’ambulatorio specialistico lo specialista esperto esegue le procedure cliniche per la diagnosi della Malattia di Parkinson e dei Parkinsonismi, attraverso scale di valutazione validate e linee guida nazionali e internazionali, nonché la formulazione della terapia medica personalizzata e più adeguata al singolo caso clinico con relativa eventuale compilazione di piani terapeutici.

Formulata la diagnosi e il piano di cura, i pazienti vengono poi presi in carico per la valutazione di efficacia o per le successive modifiche o adattamenti della terapia, attraverso controlli clinici periodici. Per le condizioni di fragilità relative anche alle eventuali comorbidità, è inoltre prevista l’integrazione con altri specialisti del Distretto Socio Sanitario di Poggiardo per una gestione multidisciplinare: in particolare con i geriatri, per il trattamento delle complicanze internistiche e delle comorbilità, e con fisiatri e/o fisioterapisti per la riabilitazione.

Il Servizio è anche collegato in rete agli altri Spoke dedicati e presenti in altri Distretti Socio Sanitari, attraverso un software dedicato, e al centro Hub dell’Ospedale Vito Fazzi di Lecce (che da settembre somministra la terapia infusionale sottocutanea di Duodopa) e dell’Ospedale Perrino di Brindisi, per la gestione delle più complesse terapie della malattia di Parkinson in fase avanzata, attraverso rigorosi criteri di screening a pazienti in fase complicata di malattia (terapie infusionali con duodopa e apomorfina, terapia neurochirurgica funzionale).