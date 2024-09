ANSMM: la Rivoluzione dei Social Media Manager in Italia – Unisciti al Futuro Digitale

Immagina il 4 luglio 2022, una data che segna l’inizio di una nuova era per i Social Media Manager in Italia. È la nascita dell’Associazione Nazionale Social Media Manager (ANSMM), un’organizzazione che ha come missione principale quella di valorizzare e tutelare la professione dei Social Media Manager, figure sempre più centrali nel mondo digitale e lavorativo di oggi. In un panorama in continua evoluzione, l’ANSMM rappresenta una voce forte e decisa per tutti coloro che operano in questo settore, siano essi freelance, dipendenti o professionisti aziendali.

Perché nasce l’ANSMM?

La risposta è semplice: per dare supporto e visibilità a una professione che è ormai irrinunciabile per le aziende e le organizzazioni che operano nel digitale. La creazione, gestione e innovazione sui social media non sono più attività marginali, ma centrali per il successo di qualsiasi progetto. L’ANSMM si pone l’obiettivo di fornire assistenza a 360 gradi ai suoi membri, offrendo rappresentanza sindacale, orientamento professionale, consulenza legale e formazione specializzata.

Alla guida dell’associazione troviamo Riccardo Pirrone, noto professionista del settore, supportato dal vicepresidente Renato Scattarella, la tesoriera Tania Varone, l’avvocato Alberta Antonucci e il responsabile delle sedi regionali Giuseppe Modena. Un team solido e competente, impegnato a garantire che il mestiere del Social Media Manager ottenga il riconoscimento e i diritti che merita.

L’ANSMM al Centro dell’Innovazione

Da quando è stata fondata, l’ANSMM ha ottenuto numerosi traguardi importanti, come il riconoscimento ufficiale da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy nel maggio 2023. Questo ha consolidato il ruolo del Social Media Manager come figura chiave nel mercato del lavoro, rendendolo un professionista dotato di diritti e tutele, non solo in termini economici ma anche lavorativi.

L’associazione ha lanciato una campagna pubblicitaria a favore delle zone colpite dalle alluvioni in Emilia Romagna, dimostrando che la solidarietà può essere espressa anche attraverso la potenza dei social media. Insieme a ciò, è stato redatto un Codice Etico per promuovere una nuova etica digitale, più inclusiva e rispettosa delle sensibilità altrui.

Nel corso del 2023, l’ANSMM ha rafforzato ulteriormente la sua presenza e influenza partecipando a eventi di rilievo come il We Make Future, il più grande festival sull’innovazione digitale e tecnologica in Italia. La partecipazione a questo evento ha rappresentato un’occasione unica per i soci dell’ANSMM di confrontarsi con esperti del settore, esplorare le nuove frontiere del digitale e del marketing, e cogliere opportunità di networking con professionisti internazionali. Grazie a collaborazioni di questo calibro, l’associazione si pone come punto di riferimento nel panorama dell’innovazione digitale, supportando la crescita professionale dei Social Media Manager e promuovendo una cultura digitale più inclusiva e consapevole.

Diritti garantiti e nuove opportunità

Uno dei traguardi più significativi raggiunti dall’ANSMM è l’inclusione del lavoro dei Social Media Manager nel Contratto Collettivo Nazionale dei Grafici Editoriali, grazie alla collaborazione con SLC CGIL. Questo riconoscimento porta con sé importanti garanzie, tra cui ferie pagate, malattia, tutela della genitorialità e un salario commisurato alle competenze. I Social Media Manager, per la prima volta, vedono i loro diritti riconosciuti e possono beneficiare di stabilità lavorativa e orari regolamentati.

Un sostegno costante per tutti i soci

L’associazione ha pensato a tutto, inclusa la creazione di uno sportello sempre attivo dedicato ai Social Media Manager, un vero e proprio punto di riferimento per chiunque abbia bisogno di assistenza o consulenza in tempo reale. Che si tratti di questioni burocratiche, legali o professionali, l’ANSMM è sempre pronta a rispondere e a fornire il supporto necessario.

Nel 2024, l’associazione ha fatto sentire la propria voce anche a livello istituzionale, raccontando i propri successi in Senato alla presenza della vicepresidente Mariolina Castellone. In questo contesto, è stato lanciato ufficialmente il Codice Etico e di Comportamento per un uso corretto dei social media, con l’obiettivo di stabilire nuove regole e standard nell’influencer marketing, sempre con uno sguardo volto a tutelare la professione e chi la esercita.

Il futuro dell’ANSMM: formazione e crescita

L’anno 2024 ha segnato un’altra importante tappa per l’ANSMM con l’avvio della progettazione di nuove sedi regionali. L’obiettivo è ambizioso: creare una rete capillare su tutto il territorio nazionale, con una sede in ogni regione d’Italia. Questo permetterà non solo di supportare i Social Media Manager in modo più diretto e tempestivo, ma anche di formare i giovani nelle scuole, promuovendo la conoscenza di una professione che rappresenta il futuro del mondo del lavoro.

L’associazione ha inoltre affrontato sfide cruciali, come il caso delle dimissioni del Social Media Manager del Ministro Sangiuliano, dimostrando ancora una volta quanto sia importante garantire condizioni di lavoro eque e rispettose per i professionisti del settore.

L’ANSMM non si ferma qui. Il presidente Riccardo Pirrone è determinato a portare avanti la missione dell’associazione, lavorando per un futuro in cui il Social Media Manager sia riconosciuto come figura fondamentale nel panorama digitale. Se sei un professionista del settore, o desideri diventarlo, non perdere l’opportunità di far parte di una rete che ti valorizza e ti sostiene in ogni momento.

Unisciti all’ANSMM e contribuisci anche tu a costruire un futuro digitale più consapevole, inclusivo e innovativo. Il futuro è adesso, e l’ANSMM è pronta a viverlo con te.