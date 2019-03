Cielo terso e sole tiepido, anticipo di Primavera nel Salento. A Gallipoli ragazzi giocano in strada in uno scatto d’altri tempi

Le previsioni lo avevano detto: da Nord a Sud prevalenza di cielo sereno, con qualche nuvola transitoria che non infastidisce il clima mite. A parte una timida incertezza nella giornata di sabato, nel Salento si può dire che si sia un timido assaggio di bella stagione.

Dopo un inverno rigido e soprattutto più lungo del solito (soltanto 10 giorni fa un freddo intenso), non erano pochi coloro che aspettavano il bel tempo.

Certo, non c’è da illudersi perchè, si sa, Marzo è pazzerello. Ma il sole di oggi, domenica 3 marzo, i salentini se lo sono goduto tutto tra passeggiate al mare e in campagna.

I nostri utenti ci hanno inondato di foto, ma una su tutte ci ha colpito: quella della nostra amica Maria di Gallipoli.

Una foto scattata tra i vicoli della città vecchia, tutta la magia dei ragazzini che, abbandonati i tablet e le play station, si sono riversati in strada per riscoprire la gioia dei giochi di un tempo. “Giubbini per terra…voci di ragazzini …”Pallaaa!”…ti stupisci, ma per fortuna succede ancora….” ci scrive Maria. E subito è fascino d’altri tempi, sotto il timido sole di marzo, in una terra che aspetta di dare il meglio di sè con l’estate alle porte.

Grazie a Maria per averci fatto sognare un po’.