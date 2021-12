Presepe di sabbia di Scorrano, grande successo di pubblico. Tanti visitatori e nessun assembramento

“Il Presepe di sabbia di Scorrano è aperto al pubblico. Nel pieno rispetto di tutte le norme finalizzate alla prevenzione del contagio e con l’attento controllo dei volontari dell’Associazione affinché le stesse vengano rispettate”.

Il clima di confusione che si è generato in questo periodo sta facendo correre il rischio di considerare erroneamente annullati appuntamenti culturali che stanno entrando nel solco della tradizione, come la famosa sand nativity. E così i volontari dell’sssociazione Promuovi Scorrano, a cui si deve l’organizzazione di quella che viene considerata una delle meraviglie da visitare nel Salento durante le vacanze di Natale e di fine anno, hanno sentito il dovere di puntualizzare con un post su facebook quanto i più attenti conoscitori della norma già conoscono. Ma meglio essere precisi in certi momenti piuttosto che lasciar cadere in errore turisti salentini e non.

Del resto gli articoli 4 e 6 del Decreto Legge del 24 dicembre 2021, n. 221 emanato dal Governo e avente per oggetto la proroga dello stato di emergenza nazionale e le ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid 19 parlano chiaro, chiarissimo:

“Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 gennaio 2022, sono vietati le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti.

Nel medesimo periodo, sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Dalla data di entrata in vigore del decreto fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonchè per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2”.

Sì alla visita del presepe ma con mascherina FFP2 e Super Green Pass

Dunque, nessun divieto per la visita ad eventi culturali come il Presepe di sabbia di Scorrano a patto che si rispettino tutte le norme sul distanziamento, sugli ingressi contingentati e sull’utilizzo della mascherina FFP2 (la mascherina chirurgica non è sufficiente). Non solo: all’ingresso è necessario esibire il Super Green Pass, ovvero il lasciapassare che testimonia il percorso vaccinale intrapreso. A controllare che tutto avvenga nel perfetto rispetto delle norme a tutela della salute ci pensano i volontari dell’associazione organizzatrice. Volontari che affermano alla nostra testata non solo di non aver mai notato alcun comportamento scorretto ma di essersi trovati ad apprezzare la disciplina e la collaborazione dei visitatori, a cominciare dai più piccoli che per nulla la mondo volevano perdersi quell’appuntamento.

“Gli accessi regolati, l’uso delle mascherine FFP2, il controllo della temperatura e, soprattutto, del super green pass stanno consentendo la visita di uno dei più bei presepi d’Italia – scrive in una nota il presidente di Promuovi Scorrano, Vito Maraschio– . Esprimiamo grande soddisfazione per come tutti si impegnino al fine di rendere più facile il compito degli operatori, prestando attenzione al distanziamento e all’esibizione del lasciapassare verde”.

Quando visitare il presepe di sabbia

Sarà possibile visitare il presepe dal lunedì al venerdì dalle ore 17.00 alle 21.00. Il sabato, la domenica e i festivi, invece, doppio turno di apertura: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 22.00.

Cosa visitare?

Tra le opere d’arte di sabbia presso il Convento degli Agostiniani di Scorrano, oltre ad una bellissima natività, si possono ammirare anche le sculture di Madre Teresa di Calcutta e Greta Thunberg. Ambiente e solidarietà verso il prossimo sono i temi trainanti del presepe edizione 2021, che vuole ricordare a tutti che senza il rispetto per la Terra e per l’ambiente non c’è futuro. Anche perchè i prezzi del consumo selvaggio della natura a pagarli sono soprattutto i più deboli che abitano le periferie del mondo.