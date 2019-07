Commissione Tributaria, oltre 1800 appelli trasferiti da Lecce a Bari. Villani: “Gravi disagi per cittadini e legali”

“Tutti gli appelli presentati a Lecce nel 2015 presso la Sezione distaccata di Lecce della Commissione Tributaria (n. 1848 in 317 faldoni) sono stati trasferiti ed assegnati a Bari, creando gravi disagi ai cittadini e ai loro difensori sia per quanto riguarda il problema delle distanze e dei relativi costi sia per quanto riguarda la tempistica, tenendo conto che oggi a Lecce si stanno regolarmente discutendo gli appelli presentati nel 2016”.

Con queste parole, Maurizio Villani, docente universitario e avvocato tributarista di Lecce, commenta la sentenza n. 836/2019 pubblicata il 17 giugno del Tribunale Amministrativo di Bari che, nel rigettare il ricorso presentato dall’Ordine degli Avvocati di Lecce, aveva confermato la validità del Decreto Presidenziale n. 48 ‘Assegnazione appelli emesso in data 05 novembre e notificato al sovrascritto Ordine Territoriale in data 12/11/2018 con cui è stato disposto il trasferimento presso la sede centrale di Bari di tutti gli appelli iscritti a ruolo nell’anno 2015 nelle Sezioni distaccate di Lecce e di Taranto per i quali non è stata ancora fissata udienza’.

“Secondo il TAR del capoluogo di Puglia, peraltro oggetto di impugnativa al Consiglio di Stato da parte dell’Ordine degli Avvocati di Lecce – prosegue Villani – le Sezioni staccate, per legge, non sono un organo giudiziario autonomo e distinto dalla sede centrale, ragion per cui il riassetto organizzativo delle sezioni staccate sotto il profilo della redistribuzione dei carichi di lavoro non comporterebbe alcuna lesione del principio del giudice naturale, attesa l’unicità dell’ufficio e l’adozione di un criterio generale ed astratto di riparto degli affari”.

Riformare la giustizia tributaria

A questo punto quale è la soluzione per evitare tutti questi problemi? Ecco le parole di Villani:

“È importante portare avanti la proposta di legge della Lega di riforma della giustizia tributaria, che ha ripreso integralmente le mie proposte nel senso che la stessa non deve più essere gestita ed organizzata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che è parte interessata al processo, ma soltanto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la istituzione di Tribunali tributari e Corti di Appello tributarie presso le rispettive sedi.

Questa proposta di legge, che rientra nella generale riforma fiscale, è stata presentata alle Commissioni Finanze e Giustizia del Senato (S. n. 1243 a firma Romeo).

In questo modo, Lecce, che è sede naturale di Corte di Appello, avrà la sua sede organica ed organizzativa della Corte di Appello tributaria e non dovrà più dipendere da Bari, con il rischio, come oggi, di vedersi trasferiti 1848 fascicoli dei contribuenti salentini.

Il mondo politico salentino deve muoversi e sollecitare l’approvazione della suddetta proposta di legge per tutelare il diritto di difesa di tutti i cittadini contribuenti salentini”.