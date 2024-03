Attivata la nuova sede della Uosd di Reumatologia e Immunologia Pediatrica del “Fazzi”

È stata attivata questa mattina la nuova sede della Uosd di Reumatologia e Immunologia Pediatrica del Vito Fazzi di Lecce. I locali, situati al primo piano dell’Ospedale (plesso centrale), sono stati ristrutturati e resi più accoglienti con l’umanizzazione pittorica degli ambienti grazie all’Associazione Cuore e mani aperte OdV e Omnibus pro vita, e sono stati interamente arredati dall’Associazione Lorenzo Risolo, in collaborazione con le famiglie dei pazienti.

La nuova sede è stata progettata per offrire spazi idonei alle attività ambulatoriali, alla somministrazione delle terapie in day service e day hospital, alle procedure mediche e infermieristiche, e per disporre di sale di attesa a misura di bambino. Gli ambienti accoglieranno le famiglie nel confort e faciliteranno l’integrazione con la pediatria del territorio e i numerosi specialisti che collaborano nei percorsi di cura ospedaliera, con diversi ambulatori multidisciplinari già attivi e con percorsi di transizione per le patologie immunomediate con la UOSD di Dermatologia e Allergologia e con la UOSD di Reumatologia.

“La nuova sede della Reumatologia e Immunologia Pediatrica rappresenta una tappa importante verso la realizzazione del Polo pediatrico, sostenuto dalla Rete di associazioni con capofila Triacorda, e un valore aggiunto in ambito formativo per gli studenti e le studentesse del Corso di Laurea in Medicina dell’Università del Salento. Da oggi i piccoli pazienti hanno un presidio di cure di qualità in più” ha dichiarato il Direttore generale della Asl di Lecce Stefano Rossi.

L’Unità di Reumatologia e Immunologia Pediatrica del Fazzi è uno dei Centri di riferimento nazionali sia per la clinica che per la ricerca per le patologie reumatiche e le immunodeficienze primitive dei bambini e degli adolescenti, inserito nelle principali reti specialistiche nazionali e internazionali, come la “Pediatric Rheumatology International Trials Organisation” (PRINTO) e l’“Italian Primary Immunodeficiencies Network” (IPINet).

“Questo importante traguardo è stato possibile grazie alla visione strategica della Direzione Generale e all’impegno e alla sensibilità di tutta la Direzione del presidio ospedaliero sotto la guida dell’allora Direttore medico Dr. Osvaldo Maiorano. Abbiamo alacremente lavorato per realizzare un luogo adeguato alle esigenze dei piccoli pazienti che, per la cura di diverse patologie croniche, tra cui l’artrite idiopatica giovanile, le connettiviti, le vasculiti e le immunodeficienze, trovano in noi un Centro di riferimento. Seguiamo qui più di 500 bambini e adolescenti, provenienti anche da altre province pugliesi e da fuori Regione” ha dichiarato Adele Civino, responsabile del Reparto.

L’attività è accreditata nella rete regionale pugliese delle malattie rare e collabora con le principali associazioni pazienti del settore, come l’Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare (APMARR) e l’Associazione Immunodeficienze Primitive (AIP).

Si accede con impegnativa di “visita reumatologica”, sia per l’ambito reumatologico che immunologico, tramite CUP telefonico (0832.1979911) o presso gli sportelli CUP aziendali, presso farmacie e parafarmacie convenzionate, ma anche online dal portale ASL Lecce o con la APP Puglia Salute o tramite le associazioni di volontariato (0832-520165, 0836-805341 dal lunedì al venerdì ore 9-12).

Per informazioni: [email protected].