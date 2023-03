Auguri al mio papà, Emanuela Rizzo scalda il cuore con le sue parole per San Giuseppe

Oggi è San Giuseppe, e come noto a tutti, si celebra la Festa del Papà. Tante sono le famiglie che si riuniscono in questa occasione per fare gli auguri a tutti i papà, ma non tutti, purtroppo, hanno ancora occasione di parlare direttamente con il proprio padre.

Per rendere omaggio al proprio papà scomparso recentemente, la poetessa salentina Emanuela Rizzo ha deciso di dedicare alcune parole in questa occasione speciale. È un omaggio a suo papà, Carmine Rizzo, che, come dice lei stessa, ha sempre amato la natura.

“Gli insegnamenti e gli esempi ricevuti sono eterni e si tramandano di generazione in generazione, quindi restano vivi. Approfitto a tal proposito per ricordare che le feste sono state istituite per ricordare in un determinato giorno, ma che in realtà bisognerebbe sempre festeggiare e celebrare il bene ricevuto. Quindi approfitto per ringraziare anche mia madre Ada Colazzo per aver ricoperto tutti i ruoli possibili e immaginabili per non far mancare mai niente a me e a mio fratello Fabio Rizzo in termini di affetto, sostegno e comprensione.

Grazie papà per tutto quello che hai fatto per noi, ora e per sempre.

Viva il bene che viene ricordato e celebrato sempre.

Tutto fioriva nel giardino reduce da un lungo inverno”.