Aumento delle iscrizioni all’Università del Salento, registrato un incremento di oltre il 7%

Le iscrizioni all’Università del Salento registrano per l’anno accademico 2020/2021 un incremento del 7,1% rispetto all’anno precedente: con 4.606 iscritti paganti (al 13 novembre 2020), il dato è il più alto degli ultimi dieci anni e potrà crescere ancora nelle prossime settimane col perfezionamento delle iscrizioni da parte degli studenti che si sono pre-immatricolati.

«Un successo che consideriamo un punto di partenza», ha commentato il Rettore Fabio Pollice, «L’attrattività del nostro Ateneo cresce grazie alla qualità dell’offerta formativa e alla capacità di collegamento con il mondo del lavoro, ma anche grazie al miglioramento delle attività di orientamento che ci hanno consentito nei mesi scorsi di raggiungere capillarmente le scuole superiori del territorio. Nei prossimi mesi vogliamo spingerci oltre la Puglia, con progetti che hanno l’obiettivo di promuovere il nostro Ateneo tra gli studenti del resto d’Italia e d’Europa, ma anche del bacino del Mediterraneo e della Cina: nel primo caso, lavorando con la rete dei docenti formatisi a UniSalento che lavorano in centinaia di scuole superiori sul territorio nazionale e nel secondo caso con progetti mirati, una flat tax e una Scuola di italiano per stranieri».

Ottimo risultato ha ottenuto il nuovo corso di laurea in Ingegneria biomedica, che si inserisce in un più ampio progetto di valorizzazione delle competenze e risorse territoriali, progetto già concretizzatosi con l’avvio del “Salento biomedical district” e che nei prossimi mesi punta all’avvio di un nuovo corso di laurea in Medicina.

I dati confermano, tra l’altro, come all’aumento delle immatricolazioni consegua una crescita del finanziamento ministeriale, in virtù del criterio legato al “costo standard” studentesco.

Inoltre è disponibile l’app “UniSalento orienta”, un’iniziativa che, in linea con il miglioramento delle tecnologie digitali avviata nei mesi scorsi, ha l’obiettivo di raggiungere capillarmente soprattutto le matricole e gli studenti delle scuole superiori, potenziali nuovi iscritti per il prossimo anno accademico, «usando il loro linguaggio». La app, già disponibile per i dispositivi Android e a breve anche per quelli Apple, è stata ottimizzata con il coinvolgimento degli stessi studenti nella fase di test pre-pubblicazione, integra anche il servizio di chat online delle segreterie e semplifica l’accesso alle informazioni più importanti per gli studenti: offerta formativa, sedi e servizi.

«Vogliamo essere un’Università sempre più vicina agli studenti, capace di comunicare con loro in modo semplice e veloce», ha concluso il Rettore Pollice, «promuovendo parallelamente iniziative per lo sviluppo del territorio».