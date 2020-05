Un altro lupo nella zona di Otranto: il video dell’ultimo avvistamento

Un altro avvistamento, nuovamente nella zona di Otranto. I lupi si stanno riprendendo sempre più il loro habitat salentino e le foto e i video che li immortalano praticamente ogni giorno ne sono una prova.

Da qualche anno hanno preso possesso delle campagne e delle zone boschive del Salento: sono stati avvistati, a Tricase, a Lecce, a Porto Cesareo. L’ultimo filmato, risale nella giornata di ieri, arriva da Laghi Alimini, località idruntina. A inviarcelo Giampiero Schipa, che lo ha registrato sulla sabbia del lido Due Mori.

Nel video, il lupo sembra inizialmente padrone della spiaggia: osserva, scruta, passeggia. Poi forse un rumore lo impaurisce. Pochi secondi di filmato, ma che testimoniano una presenza sempre più costante di lupi in Salento, loro dimora stabile fino a 100 anni fa.

“Si stanno riproducendo regolarmente”, ci spiegò il biologo Giacomo Marzano, coordinatore dell’equipe di studiosi che 4 anni fa realizzò una puntuale ricerca sul ritorno del lupo in Salento.

Il lupo non ha trovato resistenza alcuna, le popolazioni locali sono ben contente di incontrarli e addirittura pronte a far finta di nulla come nel caso di un imprenditore del settore caseario, titolare di una nota masseria alle porte di Lecce, che ha registrato l’uccisione di alcuni capi di bestiame, ma non ha denunciato il caso, caricandosi sulle spalle il danno subito, senza colpevolizzare il lupo affamato.

Una convivenza che sta funzionando, ci ha spiegato il direttore dell’oasi naturale delle Cesine, Giuseppe De Matteis, che ci confida un dato importante: il numero dei cinghiali o maiali selvatici sta bruscamente calando, evidentemente cacciati dal re dei cacciatori in natura.

Ottime notizie quindi per il lupo e per il territorio. L’unica preoccupazione è rappresentata dagli incidenti stradali che hanno già causato la morte di alcuni giovani esemplari.

Ecco perché dalla Provincia di Lecce è partito un nuovo progetto: l’iniziativa messa in atto dall’Ente di “Palazzo dei Celestini”, mira alla installazione di una serie di segnali stradali su tutto il territorio provinciale atti a ricordare a chiunque transiti che il lupo è tornato ed è vivo.