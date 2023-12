A Ruffano partito il conto alla rovescia per l’arrivo di Babbo Natale

A Ruffano arriva uno dei momenti più magici e più attesi del percorso di avvicinamento al Natale. È ormai prossima la venuta di Babbo Natale!

Previsto per lo scorso weekend, l’evento è stato rinviato a causa del maltempo di domenica. Ecco allora che Babbo Natale, a bordo della sua slitta, raggiungerà la sua incantevole casetta nel centro storico della cittadina salentina (aperta in tutte le serate in calendario sino al 7 gennaio) in una nuova data: venerdì 15 dicembre.

L’appuntamento è fissato per le ore 19.00. Grandi e piccini lo attenderanno trepidanti, per recapitargli le proprie letterine e per sussurrargli i propri desideri natalizi.

La serata di venerdì sarà allietata anche dalla musica dal vivo di due concerti, quelli della Salento Street Band e del Classic Trio Candle Light.

Una data in cui sarà possibile godere anche di tutte le altre attrazioni previste da “InCanto di Natale”, il calendario di eventi che l’assessore alla Cultura ed al Turismo Pamela Daniele ha previsto per rendere il centro storico di Ruffano un viaggio unico nella magia del Natale.

Ci sono le luminarie ed il maxi-albero di Natale; la Giostra dei Desideri (la giostra a cavalli) e la famiglia Ginger Bread; il Grinch e la nuovissima Casetta degli Elfi (ricca di leccornie); le casette dello street-food (dolce e salato) ed il mercatino dell’artigianato; il trenino lillipuziano ed il presepe artistico nel frantoio ipogeo di via Mons. D’Urso.

In più, a partite dal 13 dicembre, per tre mercoledì, si svolgerà il laboratorio dei caranciuli, il tipico dolce natalizio ruffanese.

Dal 16 al 24 dicembre, poi, torna la pastorale natalizia che percorrerà le vie del paese all’alba, risvegliando i rioni al dolce suono della musica.

Per poi, infine, congedarsi con il meraviglioso ed imperdibile volo della Befana nel giorno dell’Epifania.

Ulteriori info sono disponibili sulle pagine social dell’evento “InCanto di Natale”.