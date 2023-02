Bancoposta senza contanti a Lecce, Poste Italiane precisa: “nessun problema”

Erano state diverse le segnalazioni giunte in redazione da parte di alcuni cittadini, clienti di Poste Italiane, che lamentavano non poche difficoltà nel prelievo di contanti, tanto da dover cercare tra i Bancoposta della città quello utile per poter rimpinguare il portafoglio vuoto. «Sembra di fare il giro dell’oca» aveva scritto un utente un po’ spazientito, frase che avevamo usato come titolo per un articolo (leggi qui).

A stretto giro, però, è arrivata la replica di Poste Italiane che ci ha tenuto a precisare che tutti gli ATM Postamat di Lecce erano operativi. Insomma, non risultavano problemi di approvvigionamento del contante ad esclusione del solo sportello del Ufficio Postale Lecce 6 (quello di Via P. Vincenti) che è ancora oggetto di riparazione.

«Tuttavia – si legge nella nota – nella giornata del 1° febbraio, dei 9 sportelli presenti nella città quelli di Piazza Libertini e della sede Lecce 7 (Piazza Napoli) sono risultati temporaneamente bloccati per problemi tecnici superati in poche ore».

A Poste Italiane, insomma, non risultano “disservizi”, non tali da giustificare le rimostranze di alcuni cittadini che hanno scritto alla nostra redazione. C’è da dire che per molti, gli sportelli Postamat sono un punto di riferimento. Non solo perché sono attivi tutti i giorni della settimana, 24 ore su 24, ma anche perché consentono di effettuare diverse operazioni – dalla ricarica telefonica al pagamento di utenze e bollettini – senza dover fare la fila o dover aspettare il proprio turno nella filiale. Un modo per risparmiare tempo, sempre prezioso.