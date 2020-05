Una biblioteca di comunità all’ex Convento degli Agostiniani, pubblicato il bando

Un appalto finalizzato alla promozione della biblioteca che dovrà diventare luogo di informazione e divulgazione, strumento al servizio dello studio e della ricerca e spazio comune di cui tutti i cittadini potranno beneficiare, nel quale trovare non solo libri, ma spazi di socialità, di incontro, di servizio. Un luogo a forte valenza sociale, ma anche un luogo dove consentire l’accesso a internet a quanti non dispongano di una connessione a pagamento.

È stato pubblicato il bando di gara per l’affidamento dei servizi di base e dei servizi al pubblico della Biblioteca di Comunità della Città di Lecce presso l’ex Convento degli Agostiniani.

“Rendere fruibile al più presto questo importante spazio comune all’interno della città è l’obiettivo prioritario di questo bando. La biblioteca di comunità all’interno dell’ex Convento degli Agostiniani, così come la biblioteca l’Acchiappalibri già attiva presso l’Assessorato alla Pubblica Istruzione – progetti vincitori nel 2017 del bando regionale Community Libraries – rappresenta uno spazio familiare e accogliente in cui promuovere il benessere dei cittadini, prevenire forme di esclusione sociale e ridurre il digital divide. Uno spazio ampio dedicato a tutti, soprattutto ai bambini, di cui tanto c’è bisogno soprattutto in questo periodo in cui occorre rivedere e ripensare la funzionalità dei luoghi pubblici”, ha dichiarato l’Assessore alla Cultura del Comune di Lecce, Fabiana Cirillo.

La biblioteca si sviluppa all’interno del complesso immobiliare denominato Ex Convento degli Agostiniani ed è costituita da un corpo edilizio di pianta rettangolare allungata ad un solo piano fuori terra, denominato “corpo satellite”. È completamente allestita e arredata, fornita di: patrimonio librario, apparecchiature e attrezzature, nonché di tutti i materiali necessari almeno per il primo anno di attività, anche in considerazione dei servizi e delle attività laboratoriali da svolgersi e richiesti al concessionario. Anche la caffetteria, sia lo spazio interno sia quello esterno e il relativo locale di servizio, retro-bar, sono completamente allestiti e arredati.

Offerte e domande di partecipazione

Le offerte e domande di partecipazione devono essere inviate in versione elettronica attraverso l’utilizzo del sistema telematico denominato “Tutto Gare” – il cui accesso è consentito alla pagina http://lecce.tuttogare.it/ e su www.comune.lecce.it – entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 11 giugno 2020.